Rusia denuncia que EE.UU. no concedió un visado a su vicecanciller para asistir a la ONU

"Pese a todos nuestros intentos por persuadir a Estados Unidos para que le concedieran un visado, finalmente no le fue otorgado", declaró Nebenzia al inicio de su intervención ante el Consejo.

Según dijo, la delegación rusa, en respuesta a la invitación del ministro de Asuntos Exteriores chino, Wang Yi, que presidió la reunión, debería haber estado encabezada por el viceministro de Asuntos Exteriores, Alexander Alimov, "responsable de los asuntos relacionados con la ONU".

"Esto no solo constituye un incumplimiento por parte de Washington de sus obligaciones en virtud del acuerdo sobre la sede de la ONU", dijo, sino que también es "un caso flagrante de falta de respeto hacia la presidencia china del Consejo de Seguridad y hacia el tema que se debate hoy, el de la Carta de la ONU".

Por su parte, el ministró iraní de Exteriores, Abás Araqchí, no pudo participar este martes en la sesión del Consejo por problemas con el visado de Estados Unidos.

"Estábamos planificando el viaje y habíamos dicho que se realizaría si no surgía otra prioridad. Sin embargo, nos enfrentamos a problemas con el visado y el viaje queda cancelado", dijo en una rueda de prensa el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Baghaei.

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Hace unos días, Stéphane Dujarric, portavoz del secretario general de la ONU, pidió mantener lo recogido en el Acuerdo de País Anfitrión después de Palestina retirara su candidatura a una de las vicepresidencias de la Asamblea General por, según la cadena NPR, la amenaza de EE.UU. con retirarle los visados si no lo hacía.

El portavoz defendió que la delegación de Palestina es una delegación permanente de la ONU y, por lo tanto, "debe poder acceder a Nueva York, viajar a Nueva York y trabajar en Nueva York".

Las tres delegaciones afectadas mantienen tensiones con Estados Unidos.