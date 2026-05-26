Timothy Garton Ash, encantado de recibir "uno de los grandes premios europeos"

Especializado en la historia y la política contemporánea de Europa, con especial atención a Europa Central y del Este, Garton Ash es actualmente profesor emérito de Estudios Europeos de la universidad inglesa de Oxford, así como columnista en varios periódicos, entre ellos 'El País' en España.

Experto en la transformación de los antiguos países del bloque soviético y el papel de Europa en el mundo, el académico señaló en una entrevista con EFE que el continente europeo "está en un momento decisivo".

"Una Europa internamente dividida y con problemas se enfrenta ahora a un triple desafío sin precedentes. Estamos bajo ataque militar por parte de Rusia, bajo presión política de Estados Unidos y bajo presión económica de China. En ese sentido, este es sin duda uno de los mayores desafíos a los que se ha enfrentado Europa desde 1945", declaró.

En su opinión, lo que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha demostrado a los europeos es que "una superpotencia unidimensional no es una superpotencia en absoluto".

"Nos gusta decir que la Unión Europea es una superpotencia comercial y regulatoria, pero resulta que eso no es suficiente. Tenemos que convertir a Europa en una gran potencia tridimensional. En un mundo de gigantes, uno mismo tiene que ser un gigante", afirmó.

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Garton Ash, autor de libros de referencia como 'The Polish Revolution: Solidarity', 'Homelands' y 'We The People: The Revolution of '89 witnessed in Warsaw, Budapest, Berlin and Prague', señaló que es importante que haya una mayor coordinación en el bloque para reforzar la integración económica y la defensa.

"Económicamente sabemos lo que tenemos que hacer. (El expresidente del Banco Central Europeo) Mario Draghi ya lo explicó en un informe. Hay un enorme potencial sin utilizar en Europa. La economía española funciona muy bien, pero en otras partes prácticamente no hay crecimiento", dijo a EFE.

Y, militarmente, también "hay que ponerse las pilas": "Por primera vez en casi 80 años no podemos depender de Estados Unidos para defendernos", apuntó.

Garton Ash, conocido crítico del Brexit, reitera que la salida del Reino Unido de la UE, aprobada en un referéndum en 2016 y ejecutada en 2020, fue "un desastre".

"Fue un desastre para este país pero también una mala noticia para Europa en su conjunto. Para que Europa sea una gran potencia en tres dimensiones, es importante la contribución del Reino Unido", declaró.

En ese sentido, se mostró optimista de que el sucesor del primer ministro británico, Keir Starmer, que afronta en los próximos meses un probable desafío a su liderazgo, "sea más audaz y abogue por regresar a la UE".

"Para mí está absolutamente claro que nuestro objetivo estratégico a largo plazo debería ser que el Reino Unido vuelva a ser miembro de la Unión Europea. Será muy difícil de conseguir, llevará tiempo y es políticamente complicado a ambos lados del Canal, pero por fin ahora empezamos a tener un debate serio sobre el asunto", manifestó.

Con sus conocimientos del bloque del este de Europa, Garton Ash subraya que solo el presidente de Rusia, Vladímir Putin, es responsable de la guerra en Ucrania, y rechaza que fuera un detonante la expansión de la OTAN hacia el este.

"Solo hay una persona responsable de la guerra -que empezó en 2014- y se llama Vladímir Putin (...) En este caso, no es culpa nuestra. Es neoimperialismo ruso", recalcó.

Garton Ash, que niega los rumores de que en el pasado fuera un espía británico -"enfáticamente no, ya lo abordé en 'The File"-, confía a EFE su ilusión para el futuro.

"Sueño con una Europa en la que, para 2035, haya dos países miembros de la Unión Europea: Ucrania y el Reino Unido. Eso demostraría que realmente tenemos la Europa fuerte que necesitamos", concluyó.