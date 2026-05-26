Un dron israelí mata a cinco gazatíes durante la incursión de una milicia pro Israel

Los cuatro primeros fallecidos fueron identificados como Yusef y Fadi Al Maghari, Abdul Al Bashiti y Hassan Al Sayed, según estas mismas fuentes, que informaron además de cinco heridos que fueron llevados al hospital.

Medios locales como Quds aseguran que se estaban produciendo enfrentamientos en el área de Husni al Masdar (al este del campamento) entre residentes y miembros de la milicia que colabora con Israel liderada por Shawqi Abu Nasira.

Tras la retirada de los milicianos, la población halló el cadáver de un quinto fallecido, identificado como Saleh al Bashiti, en una vivienda.

"La milicia entró en la zona este del campamento de Al Maghazi y disparó contra las casas y los civiles presentes. Los ciudadanos acudieron espontáneamente a la entrada, y el ejército les disparó", asegura a EFE uno de los hombres que viajaba en el vehículo que cargaba los cadáveres de los fallecidos en el Hospital Mártires de Al Aqsa.

Según estas fuentes médicas, el ataque tuvo lugar en una zona a más de 500 metros de la línea amarilla (la demarcación imaginaria en Gaza a la que se retiraron las tropas israelíes cuando comenzó el alto el fuego), y por tanto fuera del perímetro controlado por el Ejército de Israel que establece el acuerdo de alto el fuego.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Israel ha aumentado en las últimas semanas sus ataques aéreos contra la población al oeste de la línea amarilla, pese a quedar fuera de su control en el alto el fuego.

También ha subido la frecuencia de las incursiones de estos grupos armados por Israel para enfrentarse al grupo islamista Hamás (que se encuentran apostados en el perímetro israelí de la línea amarilla) en las comunidades fronterizas con esta demarcación en el enclave.

Además, una adolescente de 15 años identificada como Fatima Al Jatib sucumbió este martes a sus heridas tras ser víctima de un bombardeo en Jan Yunis (sur de Gaza), señaló la agencia oficial de noticias palestina, Wafa.

Más de 900 personas han muerto en ataques del Ejército de Israel desde que la tregua entró en vigor el pasado 10 de octubre, según el recuento del Ministerio de Sanidad de Gaza.

En total, casi 72.800 gazatíes han perdido la vida por la ofensiva israelí en la Franja, que comenzó el 7 de octubre de 2023 en represalia por los ataques de Hamás y otras milicias gazatíes a su territorio ese mismo día, en los que mataron a unas 1.200 personas y secuestraron a otras 251.