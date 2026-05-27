Benjamín León dice que volverá a Cuba y hará un museo en un avión de Hermanos al Rescate

"Sería inhumano no hacer todo lo posible por liberar al pueblo cubano, que son diez millones de personas que están en las calles desesperados; pero para evitar precisamente un ejercicio militar se está haciendo todo lo posible por hacerlo en las mejores condiciones", dijo León en un desayuno informativo en Madrid, donde recaló en febrero pasado para ser embajador de Estados Unidos en España y en el Principado de Andorra.

León, que emigró de adolescente a Florida pero sí vivió los primeros años "del régimen castrista" y de la revolución que "traicionó a Cuba", expuso que no puede decir "qué va a pasar" o "cuándo" con la isla caribeña.

Eso es algo que habría que preguntarle a Donald Trump y a su secretario de Estado, Marco Rubio, recalcó el embajador, aunque sí consideró que "Cuba es un problema de no mucho tiempo porque no hay electricidad, no hay recursos, no hay comida".

"No hay casi nada", enfatizó el empresario y diplomático.

La Administración de Trump recrudeció el histórico bloqueo sobre la isla y lleva meses presionando al Gobierno cubano para que implemente reformas profundas en su sistema económico y en su régimen político. Entre las presiones se encuentra el recrudecimiento del bloqueo del petróleo a Cuba, que ha desatado una crisis energética que amenaza con una crisis humanitaria.

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El embajador también elogió a Trump por ser el "presidente más transparente de la historia de Estados Unidos", puesto que ha sido con él en la Casa Blanca cuando se ha imputado por asesinato a Raúl Castro en relación con el derribo en 1996 de avionetas de la organización Hermanos al Rescate.

"Donald Trump es el único que tuvo la decencia, la integridad, de cargar a Raúl Castro cuando lo tenemos en vídeo ordenando derribar a dos de los tres aviones que estaban en el aire con cuatro muchachos" dentro que estaban "ayudando" a los balseros que huían de Cuba rumbo a las costas estadounidenses, comentó León.

Según relató, el tercer avión que había en el aire aquel despejado día de 1996 pertenecía a su "amigo personal" José Basulto, líder y fundador de Hermanos al Rescate.

"Me dijo 'no sé cómo no nos mataron, porque no había una nube en el cielo y estábamos ahí'. Bueno, por alguna razón sabían que ese avión era el del fundador y lo dejaron", siguió contando León sobre aquel ataque, y añadió: "Ese avión yo lo compré", por 100.000 dólares que "fueron para los damnificados en Haití y Cuba" por un ciclón.

"Lo compré y lo tengo, lo restauré completamente, con sus colores originales y todo. Lo tengo ahí para el día que Cuba sea libre yo vuelvo también. Tengo la intención de volar ese avión y comenzar en La Habana un museo de la historia de Cuba", aseguró el empresario y embajador.