Bulgaria quiere que la UE negocie directamente con Rusia el fin de la guerra en Ucrania

"Me alegraría ver que Europa finalmente accede a iniciar negociaciones con Rusia", dijo a periodistas búlgaros en París Radev, un político considerado prorruso que hasta enero pasado ocupaba la jefatura de Estado de su país.

"Europa debería haber liderado estas negociaciones, no permitir que la iniciativa fuera arrebatada por otros, por terceros actores", opinó el primer ministro en declaraciones reproducidas por la televisión pública de Bulgaria, BNT, y en alusión implícita a los intentos de Washington de alcanzar un acuerdo con el Kremlin.

Radev expresó su preocupación por un supuesto que llamó "el afán de Europa por lograr una victoria convencional sobre la mayor potencia nuclear sin tener la capacidad de interceptar y contrarrestar las armas hipersónicas modernas", algo que calificó de "riesgo serio".

"Debe haber un cambio en la política general de Europa respecto al conflicto en Ucrania", insistió.

El mandatario hizo estas declaraciones poco antes de ser recibido por el presidente francés, Emmanuel Macron, en el Palacio del Elíseo, y pocos días después de que el ministro alemán de Exteriores, Johann Wadephul, afirmase que la UE ya está "en camino" hacia una negociación directa con Moscú para poner fin a la guerra en Ucrania.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Estamos en camino de eso", afirmó el jefe de la diplomacia germana el pasado viernes, al ser preguntado en un foro internacional celebrado en Praga si contempla una negociación directa.

"Rusia tiene que sentarse a la mesa", aseveró entonces el político democristiano, eso sí, subrayando que "la UE está del lado de Ucrania".

Por otro lado, Radev dejó claro que su Gobierno, que asumió el poder el pasado día 8, va a replantearse si seguirá apoyando las ayudas militares y financieras de la UE a Ucrania, a las que se adhirió siempre el Ejecutivo anterior.

"En el contexto del nuevo entorno de seguridad, debemos ser muy cautelosos, especialmente en lo que respecta al apoyo militar y financiero de Bulgaria. Aún tendremos que considerar los enormes desafíos que enfrenta el presupuesto público (...) Nuestro Gobierno debe garantizar primero el nivel de vida y la seguridad de los ciudadanos búlgaros", declaró.

Radev, un exmilitar de 62 años, ganó el 19 de abril las elecciones legislativas de su país, uno de los más pobres de la UE, con un mensaje nacionalista, a favor de dialogar con Moscú y de no enviar ayuda militar a Kiev por considerar que prolonga el conflicto.