Decenas de tiburones aparecen muertos en una playa de Gales, atrapados entre las redes

La aparición de estos tiburones (la mayoría de ellos de la especie del cazón, 'dogfish' en inglés) se produjo el domingo, aunque solo trascendió a nivel nacional este miércoles, cuando lo recogió la BBC.

Se desconoce si este grupo de tiburones forman parte de las 'capturas desechadas' de un barco pesquero, o más bien se trató de una red vacía que quedó a la deriva en las aguas y que resultó una trampa mortal para los escualos.

Por el momento, se descarta que se trate de un incidente de contaminación o envenenamiento masivo, según la organización National Resources Wales.