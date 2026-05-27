El Banco de México rebaja al 1,1 % su pronóstico de crecimiento en 2026

De acuerdo con el 'Informe Trimestral Enero-Marzo 2026’, el ajuste ocurre debido a “un desempeño de la actividad económica en el primer trimestre del año considerablemente más débil de lo esperado”.

Sin embargo, el documento señaló que esta debilidad se encuentra “parcialmente” compensada por la expectativa de mayores tasas de crecimiento trimestral para el segundo trimestre y, “en menor medida”, para el tercero a las estimadas previamente.

Por otro lado, el organismo autónomo calculó en un 2,1 % su proyección central del PIB para 2027, frente al 2 % previo.

El banco central justificó estas expectativas debido a que la inversión mantendría un desempeño débil como reflejo de la incertidumbre en torno a la relación comercial con Estados Unidos y la próxima revisión del T-MEC.

Ello, aunado a los conflictos geopolíticos en distintas regiones del mundo, especialmente el de Medio Oriente, lo cual introdujo elementos adicionales de incertidumbre sobre la actividad económica global y los mercados financieros internacionales.

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Por otro lado, la Junta de Gobierno mantuvo su pronóstico de la inflación general, que estima en un 4,1 % anual en el segundo trimestre de 2025.

Sin embargo, contempló que la inflación se desacelere en el tercer trimestre de 2026, y se mantenga a la baja, por lo que podría concluir el año en 3,5 %.

En cuanto a los riesgos para el crecimiento, Banxico consideró que puede intensificarse el ambiente de incertidumbre por las políticas comerciales que pudieran implementarse en EE.UU., además de la revisión del T-MEC y el escalamiento de diversos conflictos geopolíticos.

Otro riesgo sería que el crecimiento de la economía estadounidense sea menor a lo esperado, aunado a la reconfiguración de cadenas de proveeduría nacionales ante mayores aranceles a ciertas importaciones provenientes de países con los que México no tiene tratados y a fenómenos meteorológicos como temperaturas extremas, ciclones y sequías.

El pasado 7 de mayo, Banxico rebajó un cuarto de punto porcentual los tipos de interés, hasta un 6,5 %, en una decisión que puso fin a un ciclo de recortes a la tasa de referencia, tras considerar que el nivel actual es adecuado frente al panorama de inflación y debilidad económica.

El banco central también proyectó para este año la creación de entre 260.000 y 460.000 empleos formales, afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), mismo número que el informe anterior.