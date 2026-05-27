El BCE dice que la guerra en Irán es el principal riesgo para la estabilidad financiera

El BCE dice en su Informe de Estabilidad Financiera, publicado este miércoles que "las perspectivas para la estabilidad financiera de la zona del euro están siendo configuradas por el estrés geoeconómico y las interrupciones en el suministro de energía".

La entidad monetaria destaca en el informe semestral que aún se desconoce la gravedad y la duración de las consecuencias.

El vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, dijo al presentar el informe que "el actual impacto en la oferta energética plantea riesgos al alza para la inflación y a la baja para el crecimiento económico".

También podría aumentar la volatilidad del mercado y desafiar las capacidad de devolver deuda porque los costes financieros aumentan en un entorno de crecimiento económico más débil, añadió de Guindos en su última rueda de prensa como vicepresidente del BCE porque su mandato de ocho años concluye el 31 de mayo.

El sistema financiero global y la economía real entraron en el 2026 con una resistencia importante pero el impacto geoeconómico de la guerra en Oriente Medio pone a prueba esta resistencia, según el BCE.

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Además, la incertidumbre sobre el comercio global y la cooperación internacional amplifican el estrés geoeconómico.

El BCE también destaca que "los riesgos para la seguridad cibernética y las amenazas híbridas a infraestructuras críticas aumentan en este entorno geopolítico complejo".

Los mercados financieros se ajustan al estrés geoeconómico y a los problemas de suministro de energía.

Pero los ajustes iniciales en los mercados han sido de corta duración y las valoraciones de la renta variable son elevadas en comparación con sus estándares históricos.

Al mismo tiempo, las primas de riesgo de los bonos corporativos son bajas en todo el mundo por lo que el precio es "vulnerable a un nivel inusualmente elevado de incertidumbre geopolítica y política", según el BCE.

La confianza en los mercados financieros se podría deteriorar porque los riesgos relacionados con los acontecimientos geopolíticos, fiscales y macrofinancieros parecen subestimados.

Otro de los riesgos que puede desencadenar la guerra en Irán es un aumento de las primas de riesgo de la deuda soberana de algunos países muy endeudados porque la expansión presupuestaria en el nuevo entorno geopolítico puede presionar más sus finanzas públicas , advierte el BCE.

Los bancos de la zona del euro han navegado bien la incertidumbre actual, añade el BCE, porque tienen "una rentabilidad fuerte y colchones de capital y liquidez amplios".

Pero si las condiciones del mercado se vuelven más volátiles podrían tener riesgos de liquidez y financiación debido a la banca en la sombra.

"La calidad de los activos de los bancos también se podría deteriorar si las condiciones macrofinancieras empeoran mucho como resultado de la guerra en Oriente Medio, aunque sus exposiciones directas a la región son limitadas y concentradas en pocos bancos", según el BCE.

Un conflicto prolongado puede tener efectos negativos en empresas de sectores que son sensibles al comercio, la energía y los tipos de interés, lo que a su vez puede deteriorar las condiciones del mercado laboral y presionar el coste de vida de los hogares.