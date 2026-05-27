El brent cae más de 5 % hasta 94,29 dólares por el optimismo de negociaciones EEUU-Irán

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, retrocedió un 5,31 % (o 5,29 dólares) al término de la jornada de negociación en el Intercontinental Exchange (ICE) londinense con respecto al cierre del lunes, cuando registró 99,58 dólares.

Tras iniciar la semana con un fuerte desplome, de más del 7 %, y con un breve repunte en la sesión del martes, el brent volvió a ceder terreno este miércoles ante el optimismo de los inversores de que Washington y Teherán están cerca de finalizar un acuerdo que ponga fin a la guerra.

El mercado reaccionó positivamente al presunto borrador del preacuerdo anunciado por la televisión estatal iraní, que incluiría el desbloqueo del estrecho de Ormuz, si bien la Casa Blanca tachó de "falso" el documento horas más tarde.

Además, el presidente estadounidense, Donald Trump, dijo hoy que no estaba todavía "satisfecho" con el resultado de las negociaciones con Irán y comentó que condicionaría cualquier acuerdo a un restablecimiento de las relaciones de los países árabes con Israel.

Desde el inicio del conflicto en Oriente Medio el pasado 28 de abril, el precio del petróleo ha experimentado una enorme volatilidad, especialmente desencadenada por el bloqueo del tránsito en el estrecho de Ormuz, por donde pasa habitualmente el 20 % del flujo marítimo de crudo a nivel global.