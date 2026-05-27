El Ejército de Sudán asegura haber repelido un ataque de las FAR en el sureste del país

En un comunicado las Fuerzas Armadas afirmaron que "unidades del Ejército y fuerzas respaldadas lograron frustrar un ataque contra la zona de Al Baraka, cerca de la estratégica ciudad de Kurmuk, tras enfrentamientos directos".

Las fuerzas regulares indicaron, además, que durante la operación capturaron vehículos y equipo militar pertenecientes a las FAR.

El anuncio se produce un día después de que el Ejército informara de la ampliación de su control territorial en varias zonas del Nilo Azul como parte de las operaciones militares desarrolladas en los últimos días.

Según el comunicado, las tropas gubernamentales tomaron el martes el control de las zonas de Abu Daqla, Adi Washmbo y Um Shanqar tras enfrentamientos con las FAR y grupos aliados.

El Ejército señaló que los recientes combates causó un número indeterminado de bajas humanas y materiales entre las fuerzas atacantes, mientras que las tropas regulares continuaron reforzando sus posiciones en el área.

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Asimismo, indicó que las operaciones sobre el terreno incluyeron la captura de vehículos de combate adicionales y que continúan los movimientos militares en las inmediaciones de las zonas donde se registraron los enfrentamientos.

El pasado 18 de mayo, las Fuerzas Armadas anunciaron la reconquista de las localidades de Karn Karn y Dukan, también en la región del Nilo Azul, tras choques con las FAR y fuerzas del Movimiento de Liberación del Pueblo Sudanés-Norte (SPLM-N).

La región del Nilo Azul ha sido escenario de una creciente escalada militar entre ambos bandos desde febrero de este año, en el marco del conflicto que enfrenta al ejército sudanés y las Fuerzas de Apoyo Rápido desde mediados de abril de 2023.