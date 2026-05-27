El Gobierno neerlandés enviará un cazaminas al Mediterráneo ante posible misión en Ormuz

El Ministerio neerlandés de Defensa explicó que el cazaminas Zr.Ms. Willemstad zarpará este jueves desde la base naval belga de Zeebrugge para unirse a la flota naval SNMCMG2 de la OTAN, especializada en operaciones de lucha contra las minas en el Mediterráneo.

El despliegue permitirá que el buque esté “más cerca y disponible de forma más rápida” en caso de que el Ejecutivo neerlandés decida participar en una eventual misión internacional para asegurar la libre navegación en el estrecho de Ormuz.

“Desde allí (el Mediterráneo), el buque podrá desplazarse con mayor rapidez al Estrecho de Ormuz si fuera necesario”, subrayó Defensa.

El Gobierno neerlandés también comunicó al Parlamento que sigue estudiando una posible contribución militar neerlandesa a la protección de esta vía marítima.

El Willemstad operará junto al cazaminas belga BNS Primula, que partirá simultáneamente desde Zeebrugge, ya que ambos países mantienen una cooperación estrecha en materia de guerra contra las minas desde 1948.

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Los cazaminas están diseñados para detectar y neutralizar minas marinas mediante sistemas de ondas sonoras y cargas explosivas.

Países Bajos tiene tres buques de este tipo, con tripulaciones de entre 28 y 38 militares.

El Gobierno también estudia el envío de un equipo combinado de búsqueda, buceo y desactivación de explosivos, así como la participación de militares neerlandeses en el mando de una posible coalición internacional.

El Ministerio de Defensa señaló que el Willemstad estará operativo en el Mediterráneo a mediados de junio y, si finalmente se decide enviarlo al estrecho de Ormuz, la decisión se debatirá antes en el Parlamento neerlandés.