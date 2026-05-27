El ministro alemán de Defensa pide más alianzas estratégicas ante la incertidumbre global

Durante la feria de seguridad y defensa CANSEC celebrada en Canadá, Pistorius afirmó que asociaciones como la que mantienen Alemania y Canadá “ya no son simplemente algo deseable”, sino “una necesidad” para garantizar la seguridad futura de las democracias occidentales.

El ministro alemán realizó estas declaraciones mientras promocionaba la candidatura germano-noruega del submarino 212CD para el programa canadiense de nuevos submarinos de patrulla, uno de los mayores proyectos militares previstos por Ottawa en los próximos años.

Pistorius aseguró que la elección del modelo 212CD supondría para Canadá avanzar de forma “consistente y sostenible” hacia una integración transatlántica más estrecha, tanto en el ámbito económico como industrial y estratégico.

El alto funcionario germano añadió que el proyecto generaría “miles de empleos”, impulsaría la transformación tecnológica y fortalecería las capacidades industriales de ambos países.

“Juntos fortaleceríamos nuestra defensa y nuestras economías para afrontar los desafíos del mañana”, declaró Pistorius, quien insistió en que las democracias occidentales deben aumentar su cooperación en defensa, innovación y producción industrial.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El jefe de la cartera alemana de Defensa también abordó el impacto de la actual política estadounidense sobre las alianzas occidentales y reconoció que la Administración del presidente Donald Trump ha introducido elementos “disruptivos e impredecibles” en la relación transatlántica.

No obstante, Pistorius evitó criticar directamente a Washington y subrayó que Estados Unidos sigue siendo un socio “muy fiable” en los ámbitos militar y político.

El ministro teutón señaló que Europa y países aliados como Canadá deben centrarse más en reforzar sus propias capacidades y menos en reaccionar diariamente a los cambios políticos estadounidenses.

“No podemos sentarnos frente a la Casa Blanca como un conejo frente a una serpiente”, afirmó Pistorius, quien defendió que las potencias medias deben cooperar más estrechamente y confiar en sus propias fortalezas ante el actual escenario internacional.

"El mundo está cambiando rápidamente", añadió

"Todas las certidumbres que solíamos tener están desapareciendo día a día. La transformación de alianzas, los cambios de relaciones, están sucediendo de forma constante", afirmó el titular alemán de Defensa .

En este sentido, afirmó que la guerra moderna ha cambiado radicalmente por el uso masivo de drones y advirtió de que los países occidentales deben transformar con urgencia sus sistemas de adquisición militar, su industria y sus capacidades tecnológicas para adaptarse a los nuevos conflictos.

Pistorius también advirtió que hace apenas cinco años muchos mandos militares europeos no habrían previsto el papel decisivo que desempeñarían los drones en Ucrania y reconoció que la mayoría habría subestimado esa transformación.

Por ello, defendió que los ejércitos occidentales necesitan estructuras “más flexibles y resilientes”, capaces de adaptarse rápidamente a tecnologías emergentes como la inteligencia artificial, la guerra híbrida, los sistemas antidrones y la guerra electrónica.

El ministro alemán también destacó la necesidad de acelerar la producción industrial militar y explicó que su país está impulsando una colaboración más estrecha entre la industria automovilística y el sector de defensa para aumentar capacidades de fabricación y preservar empleos industriales.