El movimiento LGBTI advierte que la criminalización del colectivo aumenta en el mundo

En un comunicado con motivo de la proximidad del Mes del Orgullo, recordó también que las relaciones consensuadas entre personas del mismo sexo todavía están penadas con la muerte en al menos siete países, y que al menos 63 limitan por ley la libertad de expresión sobre diversidad sexual y de género.

Más Estados han optado por limitar los debates sobre la orientación sexual y la identidad de género, advierte ILGA, quien pone como ejemplo recientes "leyes contra la obscenidad" en China que han censurado la literatura erótica gay.

Entre los países que en los últimos 12 meses han comenzado a criminalizar los actos sexuales entre personas del mismo sexo, el informe cita a Burkina Faso y Trinidad y Tobago, aunque también se advierte que Turquía trabaja en una reforma legal para considerar delito cualquier "conducta contraria al sexo biológico".

ILGA también recordó que en el último año El Salvador emitió una orden que prohíbe el lenguaje inclusivo en la educación, o que Estados Unidos presentó un proyecto de ley para vetar el contenido sobre "disforia de género" dirigido a niños.

Al mismo tiempo en Rusia la represión se ha intensificado desde que se declaró el movimiento LGBTI una "organización extremista", subraya una federación que también recuerda como el Comité Olímpico Internacional "introdujo una política vergonzosa" para no permitir a atletas trans e intersex competir en la categoría femenina.

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En cuanto a avances positivos del último año, ILGA destaca que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminó que los Veintisiete deben reconocer los matrimonios entre personas del mismo sexo celebrados en cualquiera de los otros Estados miembros, o que miles de personas "desafiaron la prohibición" de la marcha del orgullo en Budapest, en junio de 2025.

También recordó que la República Dominicana descriminalizó los actos consensuados entre personas del mismo sexo en las fuerzas armadas.