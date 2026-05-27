El rey Felipe VI entregará los Premios Rey de España de Periodismo el próximo 22 de junio

Los galardones, organizados por la Agencia EFE y la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID), serán entregados en un acto presidido por el rey de España en la Casa de América, en Madrid.

Según el presidente de la Agencia EFE, Miguel Ángel Oliver, los trabajos reconocidos este año reflejan la capacidad del periodismo iberoamericano para abordar realidades complejas con sensibilidad, profundidad y valentía: desde los conflictos armados y las migraciones hasta la emergencia climática o la lucha contra la desinformación.

"Felicito a todos los premiados, cuyo trabajo ejemplifica el compromiso con la información y cuyos resultados son de excelencia periodística. En la Agencia EFE estamos comprometidos con la sociedad y creemos firmemente en la importancia de apoyar iniciativas que defienden la libertad de información", agregó.

A su vez, resaltó la "fructífera" colaboración con la AECID durante esta "prolongada" relación de organización de los galardones desde hace más de 40 años.

Por su parte, el director de la AECID, Antón Leis, remarcó que los Premios Internacionales Rey de España de Periodismo son una apuesta por el derecho a la información veraz y la libertad de prensa como pilares fundamentales de nuestras democracias.

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"Desde hace más de cuatro décadas, EFE y AECID premiamos a profesionales que, con su trabajo diario y muchas veces en circunstancias muy difíciles, dan voz a historias y causas que tienen mucho que ver con el objetivo de la Cooperación Española: construir un mundo más justo", remarcó.

En esta edición la delegación de la Agencia EFE en Jerusalén recibirá de manos del rey el Premio EFE por su trabajo “ejemplar” durante la guerra en la Franja de Gaza, que comenzó el 7 de octubre de 2023 tras un ataque masivo de Hamás contra Israel, por ejercer el periodismo “en condiciones muy complicadas” y por “aguantar el pulso muchos meses”.

En la categoría de Periodismo Narrativo, que recibió 81 propuestas, ha sido premiado el pódcast de la Cadena SER (España) “Asistolia, la muerte desde dentro”, elaborado por un equipo formado por Aimar Bretos y Víctor Olazábal.

Este trabajo, periodístico y divulgativo, aborda la muerte sin tapujos ni eufemismos con una narración y un diseño sonoro que consigue transmitir la emoción de un tema difícil.

La revista lusa “Divergente” es la galardonada en la categoría Medioambiental, a la que se presentaron 60 trabajos, por un pódcast que ofrece una mirada diferente del drama que encierran los incendios en Portugal, el país “que más arde” de la UE.

Sofia da Palma Rodrigues y Manuel Bivar son los responsables de “Pais de Incendiários”, un trabajo con el que esta publicación digital recorrió Portugal de norte a sur con el objetivo de realizar un “retrato” de la figura del pirómano y analizar las causas estructurales, alteraciones climáticas o problemas de salud mental, alcoholismo e insurrección contra el sistema.

Mientras, el equipo de investigación de El Universal (México) será premiado en la categoría de Cooperación Internacional y Acción Humanitaria entre 36 candidaturas por documentar el grave aumento de muertes por ahogamiento entre migrantes que intentan cruzar el Río Bravo hacia EEUU.

Miriam Ramírez Arévalo y su equipo de El Universal, con la colaboración de Lighthouse Reports y el Washington Post, recorrieron ambos lados de la frontera a lo largo de varios meses, analizaron cientos de documentos y construyeron bases de datos con información oficial y propia para crear “Río Bravo: el caudal de los mil migrantes muertos “.

En la categoría Cultural, en la que competían 33 propuestas, el premio será entregado a la revista hondureña “Contracultura”, un proyecto del medio digital Contracorriente, por dar el salto al papel en “tiempos de la IA” y aportar a la sociedad una ventana cultural a Centroamérica.

Como mejor Fotografía, entre 10 candidatas, será premiada una instantánea de la Huerta Sur valenciana durante la dana de octubre de 2024, publicada por el diario El País (España) y captada por Óscar Corral, por ser “la viva imagen de la resiliencia”.

Por último, la organización de periodismo de verificación Aos Fatos (Brasil) será galardonada en la categoría de Medio de Comunicación de Iberoamérica, que recibió 10 candidaturas, por defender la verdad en tiempos de manipulación digital y lograr retirar publicaciones engañosas en TikTok y vídeos de sexualización de adolescentes en Meta.

Estos premios internacionales, que están patrocinados por Veolia, Iryo y RIU Hotels & Resorts y cuentan con la colaboración de Casa de América, fueron concedidos por un jurado que encabezaron el presidente de la Agencia EFE y el director de la AECID.

Junto a ellos, han formado parte como vocales Laura Puertas, directora de información de Medcom (Panamá); Martha Ramos, directora general editorial del grupo OEM (México); Luisa Meireles, directora de Información de la agencia portuguesa LUSA; Sonia Pérez Marco, jefa de Comunicación y Prensa del Instituto Cervantes; y Carlos Lauría, director ejecutivo de la SIP.

Los premios, que incluyen una escultura del artista Joaquín Vaquero Turcios y 10.000 euros, son una apuesta por el derecho a la información veraz y de la libertad de prensa como pilares fundamentales de la democracia.