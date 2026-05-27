El 'ustedes' frente al 'vosotros' como seña de identidad en el archipiélago canario

"Mira que tenemos palabras que nos identifican... nuestra manera de decir las cosas. Pero ninguna tanto como 'ustedes'". Así arranca el vídeo de 50 segundos en el que el Cabildo de Gran Canaria, institución que incentiva la campaña, ensalza el modo tradicional de hablar del canario.

Esta reivindicación del 'ustedes', muy común en los países latinoamericanos, sobre el 'vosotros' llega en un momento en el que las generaciones más jóvenes comienzan a tener referentes que hablan orgullosamente de esa manera, caricaturizada en otros ámbitos por algunos como antigua o rural.

Destaca entre todas esas referencias generacionales el disco más escuchado en España en las últimas semanas, 'El Baifo', del cantante canario Quevedo, plagado de guiños a su tierra natal y del orgullo que siente por la identidad canaria.

La campaña mezcla referencias de la tradición con la modernidad más urbana para componer un discurso que recuerda, en cierto modo, a ese anuncio de una marca de cerveza española que, para proclamar su orgullo de ser andaluza, revivió a la cantante y bailaora española Lola Flores y le hizo decir, con su deje: "¿Tú sabes por qué a mí se me entendió en todo el mundo? Por el acento".

En este caso, el gobierno de Gran Canaria defiende que utilizar 'ustedes' con carácter general como segunda persona del plural es lo propio de la isla, frente a los clichés que lo denigran como incorrecto o antiguo o frente a la hegemonía del 'vosotros' en ciertos contextos audiovisuales.

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En el archipiélago canario se utiliza 'ustedes' como fórmula de respeto, como hace el común de los hablantes del español, pero también se emplea por tradición, sin marcar distancias.

"El ustedes marca la línea de quienes somos". Así, es normal que un padre le diga a sus hijas: "¿Niñas, recojan la mochila y sus libros", o que alguien proponga a sus amigos una cita de esta manera: "¿Les parece si quedamos a las diez?".

"Lo usamos por respeto, pero también por identidad y memoria. Y si lo perdemos, no perdemos una simple palabra. Si lo perdemos renunciamos a nuestra isla", proclama la campaña institucional.