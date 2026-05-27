Embajador de EEUU en España emplaza a Europa a estar preparada para defenderse

"Juntos seguiremos garantizando la seguridad del mundo democrático", remarcó el embajador en un desayuno informativo celebrado en la ciudad de Madrid.

León, empresario nacido en Cuba y emigrado a Florida en la adolescencia, desgranó sus cuatros prioridades como embajador en España, donde está destinado desde mediados del pasado mes de febrero.

El también embajador del Principado de Andorra explicó que su primera prioridad es "fortalecer" la "seguridad colectiva".

Subrayó, en este sentido, que España es un "aliado indispensable" de la OTAN y que las bases de Rota y Morón, donde viven "cerca de 7.000 militares" estadounidenses, son "fundamentales" para la "defensa compartida".

La negativa de España a que Estados Unidos utilizara esas bases para operaciones en el marco de la guerra con Irán ha sido fuente de tensiones bilaterales en los últimos meses.

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Sin dejar de "reconocer" el compromiso de España de 2014 de alcanzar el 2 % del producto interior bruto (PIB) para el gasto en defensa, enfatizó que "hoy enfrentamos retos mayores" e insistió, como ha hecho recurrentemente el presidente Donald Trump, en que es necesario incrementar esa inversión al 5 % del PIB porque "nuestra seguridad exige un nuevo nivel de compromiso".

"Porque", argumentó León, "la paz no se mantiene sola. La libertad requiere fortaleza y la fortaleza requiere reparación".

"Vivimos tiempos peligrosos, muy peligrosos. Europa debe estar preparada para defenderse. Estados Unidos estará a su lado y juntos seguiremos garantizando la seguridad del mundo democrático", remarcó el embajador.

Sus palabras llegan en un momento marcado por la reordenación de las tropas estadounidenses en Europa.

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, afirmó la semana pasada que su país no retirará a todos sus efectivos militares de Europa, sino que busca reasignarlos para priorizar la seguridad de Washington y alentar que los europeos asuman más responsabilidad en su defensa.