Encuentran con vida a 5 de las 7 personas atrapadas en una cueva de Laos hace una semana

Los atrapados están en aparente buen estado de salud y en una zona elevada cerca del agua que tapona las vías de salida, según un vídeo publicado en Facebook por uno de los buzos que participa en las tareas de rescate.

"Son cinco", dice el rescatista mientras graba con una cámara el encuentro. A juzgar por el vídeo, todos son hombres.

De momento se desconoce el paradero de las otras dos personas.

Los siete atrapados, originarios de la provincia de Xaisomboun (centro de Laos), entraron a la cueva el 20 de mayo en busca de yacimientos de oro, una actividad frecuente en esta región del país, pero quedaron atrapados cuando la cavidad se inundó y varios deslizamientos de tierra bloquearon la entrada de la cueva, según señaló el medio Vientiane Times.

Desde entonces, equipos de rescate laosianos y tailandeses iniciaron un complicado operativo de búsqueda, ralentizado por el difícil acceso a la cueva y las malas condiciones meteorológicas.

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Las imágenes compartidas en redes sociales por los equipos de rescate muestran a los espeleólogos avanzando por estrechos pasadizos inundados y cubiertos de lodo.

En las labores de rescate participan dos buzos tailandeses que formaron parte de la mediática operación que salvó a los 13 integrantes del equipo juvenil de fútbol "Jabalíes Salvajes" en la cueva de Tham Luang en 2018, una misión de rescate que atrajo la atención internacional.