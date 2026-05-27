España suma una nueva jornada de altas temperaturas con avisos por calor y tormentas

El país registra temperaturas superiores a los 34 grados de forma generalizada y, de momento, no se vislumbra una vuelta a la normalidad.

Se trata de un episodio "intenso, extenso y persistente", según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) española.

Diez comunidades autónomas han activado este miércoles avisos por tormentas o por altas temperaturas. Entre ellas destaca el País Vasco (norte del país), que ha situado a la provincia de Vizcaya en nivel naranja (peligro importante) por temperaturas que podrían llegar a los 37 grados.

En nivel amarillo (peligro bajo) por calor se encuentran el resto de las provincias del País Vasco, además de las comunidades de Asturias, Cantabria, Galicia (todas en el norte del país), La Rioja, Navarra, Aragón y Cataluña.

Hay avisos por tormentas en Castilla y León, y por fuertes vientos en Andalucía.

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Según los servicios meteorológicos, la situación podría mantenerse, al menos, hasta "mediados de la próxima semana", en un contexto de gran estabilidad atmosférica y lluvias, en general, escasas.

Las temperaturas seguirán muy altas para la época, entre 5 y 10 grados por encima de lo habitual, una diferencia que podría superar los diez grados en la zona norte.