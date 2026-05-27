Francia convoca al embajador ruso y subraya que los ataques a civiles son "inaceptables"

En un comunicado, el Ministerio francés de Asuntos Exteriores indicó que la convocatoria fue decidida a petición del ministro de Exteriores, Jean-Nöel Barrot, y denunció el "cinismo" y el "desprecio por el derecho internacional" mostrados por Moscú.

"Francia condena firmemente las intimidaciones de Moscú, que son prueba del callejón sin salida militar en el que se encuentra Rusia en Ucrania", señalaron las autoridades francesas.

París reiteró además su llamamiento a Rusia para que ponga fin a lo que describió como su "guerra de agresión ilegal" contra Ucrania y reafirmó su compromiso con la seguridad europea y el apoyo a Kiev.

Francia se suma así a la llamada a consultas de representantes diplomáticos rusos efectuada la víspera por la Unión Europea y países europeos.

Ucrania, por su parte, calificó de "chantaje desvergonzado" el anuncio de Rusia de una campaña de ataques contra centros de mando y empresas de la industria militar en Kiev, y dio las gracias a las delegaciones diplomáticas extranjeras que han mantenido a su personal en la capital ucraniana pese a las advertencias rusas para que la abandonen cuanto antes por razones de seguridad.