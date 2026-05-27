Francia tiene 13 departamentos en alerta por canícula con previsión de hasta 38 grados

La ola de calor debería alcanzar este miércoles su punto álgido, con registros entre 30 y 35 grados en gran parte del país y máximas locales de hasta 38 grados en las regiones de Poitou-Charentes, Centro-Valle del Loira y el entorno mediterráneo, indicó el instituto meteorológico.

Según los meteorólogos, las temperaturas se sitúan entre 10 y 15 grados por encima de los valores habituales para esta época del año. Además, podrían batirse nuevos récords de calor en el oeste y el centro del país, por tercer día consecutivo.

El episodio también se caracteriza por noches especialmente cálidas, con mínimas de entre 18 y 22 grados en grandes ciudades, lo que limita el alivio térmico nocturno.

Las temperaturas más elevadas se esperan entre el suroeste, los Países del Loira, el Centro-Valle del Loira y la cuenca parisina, donde los termómetros podrían alcanzar los 36 o 37 grados.

Solo el litoral del Canal de la Mancha, el noreste y algunos valles alpinos registraron temperaturas más frescas durante la mañana, con valores próximos a los 10 o 14 grados.

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La persistencia del calor está deteriorando además la calidad del aire, con un aumento de las concentraciones de ozono y niveles de contaminación considerados "malos" o "muy malos" al final del día en varias grandes aglomeraciones del oeste, el centro y la región parisina.

En zonas montañosas, Alpes y Pirineos podrían registrar tormentas térmicas localizadas al final de la jornada, algunas potencialmente intensas. También se prevén tormentas aisladas entre el interior de Bretaña y el departamento de Calvados.

Los servicios meteorológicos prevén que la situación se prolongue al menos hasta mañana jueves, e incluso hasta el viernes en el suroeste, antes de una ligera bajada de temperaturas desde el norte, aunque el ambiente seguirá siendo marcadamente veraniego en la mayor parte del país.