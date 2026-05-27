FundéuRAE: “urgir de”, usos propios e impropios

En los medios de comunicación aparece en ocasiones este giro, como se ilustra en las siguientes oraciones: “El sistema universitario urge de una reforma que nadie se atreve a acometer”, “512 puentes urgen de una rehabilitación mayor” o “El lupus eritematoso sistémico urge de un diagnóstico temprano”.

Según el diccionario académico, con los sentidos de ‘pedir o exigir algo con urgencia o apremio’ o ‘conducir o empujar a alguien a una rápida actuación’, “urgir” es transitivo, como en “En la manifestación, los afectados urgían una solución” o “Lo urgió a que corrigiera de inmediato el error”.

También puede ser intransitivo, con el valor de ‘ser urgente su ejecución u obtención’, como en “Urgen reformas en la ley”. En ninguno de estos casos, aquello que se exige o que requiere una actuación va introducido con “de”.

No obstante, y según aclara la segunda edición del “Diccionario panhispánico de dudas”, en muchos países es usual y válido el uso de la preposición “de” cuando se refiere a una persona que siente la necesidad urgente de algo: “El profesor urge de una cirugía”.

Cuando se refiere a cosa, pueden emplearse alternativas como, en función del contexto, “necesitar”, “precisar (de)”, “requerir (de)”, “exigir”, “demandar” o “ser urgente”, o reformular la oración para que “urgir” tenga la construcción apropiada.

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Así, en los ejemplos del principio, en los que no cabe el uso de la preposición “de”, podría haberse optado por “Urge una reforma del sistema universitario que nadie se atreve a acometer”, “512 puentes necesitan con urgencia una rehabilitación mayor” y “El lupus eritematoso sistémico precisa un diagnóstico temprano”.

La FundéuRAE (www.fundeu.es), promovida por la Agencia EFE y la Real Academia Española (RAE), tiene como principal objetivo el buen uso del español en los medios de comunicación.