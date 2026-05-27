Ghana repatría a 300 nacionales residentes en Sudáfrica por los ataques xenófobos

Los ciudadanos ghaneses viajaron a su país desde el Aeropuerto Internacional O.R. Tambo de Johannesburgo.

Quashie afirmó que, si bien muchos compatriotas confirmaron no haber sido atacados, optaron por marcharse al sentirse inseguros.

"Aunque mantenemos excelentes relaciones con Sudáfrica, no nos quedó más remedio que garantizar la seguridad de nuestros ciudadanos", señaló el embajador, citado por medios locales.

Un funcionario de inmigración sudafricano declaró a la cadena de televisión local eNCA que, "de las 300 personas, solo diez tienen estatus legal en el país, por lo que un número considerable de ellas incumple nuestra ley de inmigración".

El grupo de repatriados forma parte de los 800 ghaneses residentes en Sudáfrica que pidieron la evacuación del país por los ataques xenófobos, según el Ministerio de Asuntos Exteriores de Ghana.

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Ghana pidió el pasado día 7 a la Unión Africana (UA) abordar los ataques xenófobos y enviar una "misión de investigación" a Sudáfrica.

Ghana dio ese paso después de que el movimiento antiinmigración sudafricano March & March convocase en los últimos meses protestas, en ocasiones violentas, contra migrantes irregulares, a quienes culpan de los problemas económicos del país, la deficiente prestación de servicios públicos y las altas tasas de delincuencia.

Grupos organizados han llegado a impedir que migrantes africanos accedan a atención médica y a educación en instalaciones públicas.

La tensión se expandió a países como Guinea-Bisáu y Nigeria, que convocaron a los embajadores sudafricanos en sus territorios.

El Gobierno nigeriano informó de que unos 130 compatriotas solicitaron ser repatriados tras los ataques.

Kenia, Malaui y Lesoto emitieron alertas de seguridad para sus ciudadanos en Sudáfrica, cuyo Gobierno ha condenado estos ataques.

Las tensiones xenófobas son un problema recurrente en Sudáfrica, que acoge a casi tres millones de personas, de las cuales el 90 % proceden de otras naciones africanas.

Esto ha desembocado en oleadas de protestas violentas, especialmente en los barrios más vulnerables, siendo las más graves a finales de 2019 con 18 extranjeros muertos, según datos de la ONG pro derechos humanos Human Rights Watch (HRW).