Gremios de transporte de Perú anuncian un paro nacional desde el próximo 2 de junio

La medida fue informada a medios locales por dirigentes del sector, quienes aseguraron que las autoridades del Ejecutivo no han emitido hasta el momento las disposiciones prometidas para enfrentar la crisis que afecta al transporte.

Al respecto, el portavoz del gremio de Transportes Unidos, Martín Ojeda, declaró que el Gobierno no ha cumplido con implementar los acuerdos tomados durante reuniones que celebraron el 14 y 15 de abril pasado con representantes de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y ministerios como el de Economía y Finanzas.

Ojeda dijo que, entre esas medidas, figuraba la emisión de unos decretos de urgencia para aliviar la situación económica del sector, causada principalmente por el incremento del precio de los combustibles, pero hasta el momento no tienen "respuesta alguna".

"Este decreto de urgencia establecía estas devoluciones en dos meses, mayo y junio y, lamentablemente, hasta el día de hoy no se ha publicado ese decreto de urgencia, por lo tanto hemos tomado esta medida", declaró.

Los dirigentes de los transportistas aseguraron que, por ese motivo, en la paralización que anuncian participarán gremios del transporte urbano, interprovincial y de carga pesada.

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Por su parte, el presidente del gremio de empresas de transporte urbano de Lima y Callao, Héctor Vargas, sostuvo que las compañías afrontan el retiro de una gran cantidad de conductores que están dejando esos trabajos por el incremento de la inseguridad y las extorsiones por parte de bandas criminales.

"Muchos conductores se están saliendo del mercado por miedo. Hoy las empresas operan apenas al 30 % o 40 % de su capacidad", aseguró antes de señalar que el Gobierno ofreció tomar medidas especiales para fortalecer la seguridad en el sector, pero estas aún no se han implementado.

Aunque los gremios remarcaron que la paralización comenzará el 2 de junio, señalaron que esperan obtener una respuesta concreta del Ejecutivo para alcanzar una solución a sus reclamos.

"Si es que el Estado no da cumplimiento a lo que prometió, previo a un trabajo de tres meses que hemos ido conversando con ellos, y no saca el decreto de urgencia, el paro va de manera indefinida en Lima, Callao y provincias. El diálogo ya se acabó, el diálogo terminó el día que se suscribieron estas actas", enfatizó Vargas.

Los gremios de transporte urbano de Perú, principalmente de Lima y el Callao, protagonizaron durante el año pasado una serie de paralizaciones para reclamar a las autoridades mayores medidas de seguridad ante el incremento de las extorsiones y los casos de sicariato (asesinatos por encargo) cometidos contra los chóferes.

A pesar de que el Gobierno ha tomado varias medidas, entre ellas el incremento de los operativos contra las bandas criminales y la declaración del estado de emergencia en la capital peruana, los ataques contra los transportistas se han mantenido, principalmente en las zonas periféricas de la ciudad.