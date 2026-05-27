Influyente clérigo anuncia la integración de su brazo armado al aparato estatal iraquí

"En aras del interés público de la nación y para evitar los peligros que la amenazan, ha sido obligatorio anunciar la desvinculación total de las Brigadas de la Paz (brazo armado) del movimiento chií nacional y su completa integración al Estado y a la autoridad general responsable de las formaciones militares", afirmó Al Sadr en un comunicado.

Añadió que las entidades civiles afiliadas a las Brigadas de la Paz se integrarán a la iniciativa Bayan al Marsos ('Estructura Sólida'), una iniciativa lanzada por el mismo Al Sadr para unir a los chiíes, "sin cuarteles generales, armas, uniformes, direcciones ni ningún otro tipo de pertenencia".

Al Sadr pidió la separación de todas las formaciones que componen las Fuerzas de Movilización Popular de las "órdenes partidistas y sectarias, especialmente después de que las facciones entregaran sus armas al Estado, tal como se les aconsejó hace años".

Por su parte, el primer ministro iraquí y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Ali al Zaidi, elogió la decisión de Al Sadr, calificándola como un "fortalecimiento de la estabilidad y un apoyo del principio de que el Estado monopoliza las armas".

"Apreciamos la postura nacional responsable anunciada por el líder del movimiento nacional chií, Muqtada al Sadr, que incluye la integración de las Brigadas de la Paz al Estado y su puesta bajo el mando del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, con el fin de apoyar a las instituciones estatales y consolidar su autoridad y el Estado de derecho", declaró Al Zaidi.

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Al Zaidi hizo un llamamiento a todas las facciones armadas para que sigan el mismo camino y "operen bajo el amparo del Estado y sus instituciones oficiales, a fin de garantizar la protección de Irak, preservar su soberanía y mejorar la seguridad y la estabilidad".

Las Brigadas de la Paz, brazo militar del Movimiento Nacional Chií anteriormente denominado Movimiento Sadr, liderado por Muqtada al Sadr, forman parte oficialmente de las Fuerzas de Multitud Popular.

Además, son responsables de las operaciones de seguridad en varias regiones iraquíes, principalmente en la ciudad de Samarra, en la provincia de Salah al Din, al norte de Bagdad.