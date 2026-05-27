La crisis boliviana se traslada a las redes entre desinformación y discursos de odio

Bolivia atraviesa una ola de manifestaciones y cortes de carreteras desde hace tres semanas impulsados por sindicatos campesinos, sectores afines al expresidente Evo Morales (2006-2019) y otros grupos que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

La editora en jefe de Bolivia Verifica, Helga Velasco, dijo a EFE que la desinformación durante el conflicto hizo "crecer, de una forma casi descontrolada, nuevamente la polarización política" y "los discursos y narrativas de odio" sobre actores políticos, pero también entre las zonas rurales y urbanas.

"En los debates y discursos en redes sociales estamos viendo gente que está discutiendo, está amenazando, está insultando en base a contenido que es falso, engañoso, que eleva mucho la emocionalidad, porque la desinformación ataca primero las emociones", advirtió.

Desde el 12 de mayo, Bolivia Verifica realizó 57 verificaciones sobre contenidos relacionados con el conflicto, la mayoría de ellos catalogados como falsos, engañosos e información sacada de contexto.

El contenido viral más reciente calificado como "engañoso" y un "montaje" es una imagen del ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, como si huyera en medio de un operativo de desbloqueo realizado el sábado, con el título de que su comitiva fue emboscada por manifestantes y se desconocía su paradero.

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Zamora sí participó en esa operación, pero su imagen fue sobrepuesta a otra y publicada por varios medios a los que llegó por WhatsApp, tras conocerse la noticia de que sus vehículos de seguridad sí fueron emboscados por campesinos que les lanzaron dinamita, aunque finalmente lograron alejarse por rutas alternas.

Otro de los contenidos verificados fue la doble nacionalidad del presidente del país, Rodrigo Paz, que nació en Santiago de Compostela (España) en 1967, debido al exilio de su padre, el exmandatario Jaime Paz Zamora (1989-1993), perseguido por la dictadura militar.

Bolivia Verifica calificó de "engañoso" un contenido publicado en X por Morales, quien sostuvo que Paz, "por ser extranjero, seguramente, odia a los bolivianos" y "no puede mandar a las FFAA (Fuerzas Armadas)" del país.

Velasco recordó que la Constitución boliviana reconoce como bolivianos por nacimiento a los hijos de padres bolivianos nacidos en el exterior.

También se calificó como "falsa" una imagen que circula en grupos de WhatsApp de Evo Morales recostado en una cama asesinado a tiros que fue "manipulada digitalmente" y un video en TikTok sobre su muerte que tuvo 2.800 reacciones y fue compartida más de 1.100 veces.

El director para Bolivia de la consultora Rodríguez & Baudoin, Gustavo Luna, explicó a EFE que del 13 al 19 de mayo se hizo un monitoreo con la herramienta de escucha digital Onclusive Social de un total de 26.567 publicaciones en 13 plataformas digitales, sobre todo los retuiteos en X acerca de la conflictividad en Bolivia.

El estudio estableció que las diez cuentas más virales analizadas que tratan la crisis operan desde Argentina, España, México, Venezuela y El Salvador, concentrando "el 72 % de toda la conversación sobre el conflicto".

Agregó que las mismas simplificaban las narrativas en un enfrentamiento entre tendencias "progresista de izquierda" y "libertaria de derecha", divisiones que, según Luna, no reflejan la complejidad boliviana.

"Unos ponen a los mineros como héroes y al Gobierno de Paz como villano y los otros ponían a los mineros como terroristas y villanos, y apoyaban al Gobierno", apuntó como ejemplo.

Además, se estableció que los grupos contrarios a Paz lograron un 59,8 % de la viralidad con más de 20 cuentas extranjeras, mientras que a su favor hubo un 20 % de la viralidad desde cuatro cuentas.

Los contenidos polarizantes muestran a Bolivia ante el mundo de forma "caricaturizada, sin la complejidad que tiene" e internamente "profundizan la separación entre las visiones de país y la polarización", dijo Luna.

"Cuando existe mucha violencia digital simbólica que circula en las redes, el paso a que se convierta en una violencia real es muy corto", advirtió.