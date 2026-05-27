La economía de República Dominicana creció 4 % en el primer cuatrimestre del año

Las actividades que más contribuyeron con este crecimiento fueron minería (10,7 %), construcción (4,6 %), manufactura de zonas francas (3,7 %), manufactura local (3,6 %) y las actividades del sector servicios en su conjunto (4,4 %), destacándose servicios financieros (6,2 %) y hoteles, bares y restaurantes (5,9 %), según informó el banco emisor en un comunicado.

Con relación al sector construcción, uno de los pilares de la economía local, el BCRD precisó que este mostró una variación interanual promedio de 4,6 % en los primeros cuatro meses del año, a pesar de la disminución de 1,8 % en abril.

En su comunicado, la entidad dominicana subrayó que el crecimiento de la economía se produce en un contexto internacional caracterizado por una alta incertidumbre por las tensiones geopolíticas en el Medio Oriente, "que han elevado los costos de transporte y los precios del petróleo, afectando la economía global y reduciendo las expectativas de crecimiento mundial".

De hecho, el pasado domingo, el BCRD informó de que la factura energética de República Dominicana cerrará este año en torno a los 5.400 millones de dólares, unos 900 millones más de lo previsto debido al encarecimiento del petróleo por la guerra en Irán.

La guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán "ha impactado sensiblemente la oferta global de petróleo", lo que se ha traducido en un aumento de la inflación y la factura energética de República Dominicana, apuntó el banco emisor.

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La inflación interanual dominicana alcanzó el 5,11 % en abril pasado, por encima del rango meta de 4 % ± 1 %, recordó el organismo.