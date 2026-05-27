La Hispanic Society cederá su fondo sobre Góngora para centenario de la Generación del 27

Según informó este miércoles la Fundación Cajasol, este fondo incluye seis ediciones antiguas de todas las obras de Góngora -publicadas entre 1633 y 1654 y registradas en el volumen 'Gongora in the Library of the Hispanic Society of America' (1927)-, así como más de 250 manuscritos poéticos de los siglos XV al XVII en los que el poeta aparece junto a autores como Garcilaso, Fray Luis de León, Quevedo o Sor Juana Inés de la Cruz.

Su cesión permitirá organizar en Sevilla una gran exposición dedicada a la figura de Góngora, poeta del Siglo de oro español, que inspiró el nacimiento de la Generación del 27, cuyos poetas veneraron su obra.

Además, la Fundación Cajasol y la Universidad de Sevilla organizarán conjuntamente el Congreso Internacional 'Recuérdalo a otros. En torno al 27: nuevas aproximaciones críticas', que se celebrará del 1 al 5 de febrero de 2027 en la Facultad de Filología de Sevilla.

El acuerdo entre ambas instituciones permitirá reunir a especialistas nacionales e internacionales para revisar, desde nuevas perspectivas, la obra, el contexto y la vigencia cultural del grupo poético.

A estas actividades se sumarán una exposición en la Sala Murillo, conferencias, presentaciones literarias, encuentros con editoriales, un recital poético y un ciclo de conciertos.

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Por su parte, el Ateneo de Sevilla, institución centenaria que protagonizó el homenaje a Góngora que dio origen a la Generación del 27, ofreció colaboración para el diseño conjunto de actividades conmemorativas y ya prepara una programación especial destinada a destacar la renovación poética del grupo, el diálogo entre tradición y vanguardia y la necesaria visibilización de las mujeres que formaron parte del movimiento.

También se celebrará una exposición, cuya inauguración está prevista para el 21 de octubre, que recordará emblemas culturales de la época, como la Institución Libre de Enseñanza, fundada por Francisco Giner de los Ríos; las Misiones Pedagógicas establecidas durante la Segunda República para llevar el conocimiento a la España rural (en las que participaron muchos de los miembros de la Generación del 27) y la compañía de teatro La Barraca, fundada por Federico García Lorca.

Entre los poetas más destacados de la Generación del 27 figuran Federico García Lorca, Rafael Alberti, Luis Cernuda o Vicente Aleixandre, este último ganador del Nobel de Literatura en 1977.