La OMS pide un alto el fuego en el este de la RDC para contener la epidemia de ébola

"No podemos generar confianza en las comunidades ni aislar a los enfermos mientras caen bombas", señaló en su cuenta oficial de X el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, quien se espera que comience a coordinar operaciones de evaluación y respuesta del brote en la misma RDC.

Tedros reclamó a ejército y milicias que permitan un acceso seguro y sostenido para los equipos médicos de las zonas afectadas, principalmente las provincias de Ituri, Kivu del Sur y Kivu del Norte, y que "se priorice la supervivencia humana por encima de cualquier otra cosa".

Recordó que los enfrentamientos en la zona, donde operan milicias como el M23 -apoyado según la RDC por la vecina Ruanda- o las islamistas Fuerzas Democráticas Aliadas, provocan desplazamientos masivos, con el riesgo de que personas que han estado en contacto con enfermos de ébola lleguen a campamentos superpoblados.

La violencia también puede dificultar las medidas de contención, y los ataques contra instalaciones sanitarias "hacen casi imposible rastrear los casos y sus contactos", lamentó el máximo responsable de la OMS.

Todo ello provoca que el este de la RDC "se enfrente a una colisión catastrófica entre enfermedad y conflicto", mientras el brote de ébola "avanza más rápido que la respuesta sanitaria", admitió.

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El virus causante de la epidemia pertenece a la variante Ébola Bundibugyo, de la que no hay tratamientos o vacunas específicos y con una tasa de letalidad que oscila según los expertos entre el 30 y el 50 %.

En este sentido, es menos letal que la más conocida variante Ébola Zaire, con tasas de fallecimiento de entre el 60 % y el 90 % en anteriores brotes, y para la que sí hay vacunas y tratamientos.