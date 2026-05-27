La semana laboral en la UE cae a 35,9 horas, su nivel más bajo en una década

La media de horas reales trabajadas cada semana por los empleados a tiempo completo y parcial cayó una hora respecto a 2015, cuando se situaba en 36,9 horas, según la oficina de estadística europea, que incluye a los trabajadores de entre 20 y 64 años en su empleo principal.

Por países, las semanas laborales más largas se registraron en Grecia (39,6 horas), Bulgaria y Polonia (ambas con 38,7 horas) y Lituania (38,4 horas), mientras que, en el extremo opuesto, los Países Bajos tuvieron la semana laboral más corta (31,9 horas), seguidos de Dinamarca y Alemania (ambas con 33,9 horas) y Austria (34,0 horas).

En España, la semana laboral duró un total de 36,3 horas en 2025, cuatro décimas por encima de la media comunitaria.

Además, España registró un 40,1 % de personas que trabajan entre 40 y 44,5 horas semanales, lo que la sitúa cerca de la media de la UE (37,6 %).

Sin embargo, el porcentaje de quienes trabajan en tramos cortos (menos de 25 horas) es inferior a la media europea, lo que refleja una menor incidencia del trabajo a tiempo parcial que en estados como los Países Bajos, Alemania o Austria.

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En el extremo opuesto, los países del este de la UE muestran una concentración muy marcada en la franja de 40-44,5 horas, con Bulgaria (82,8 %), Letonia (77,1 %) y Rumanía (75,5 %) a la cabeza, y una presencia mínima de jornadas parciales.

Grecia destaca por tener la mayor proporción de trabajadores con 50 o más horas (11,4%), frente al 5,8% de España.

Fuera de la UE, Turquía sobresale como caso extremo: más del 25 % de sus trabajadores superan las 45 horas semanales.

Los trabajadores por cuenta propia sin empleados registraron en España 43,1 horas habituales semanales, solo por detrás de Grecia (46,3) y casi empatados con Polonia (43).

Bélgica presenta la mayor brecha entre asalariados (35,2) y autónomos (43,2).

Asimismo, las ocupaciones con la semana laboral más larga en la UE fueron las de los trabajadores cualificados en agricultura, silvicultura y pesca (42 horas semanales reales), los directivos (40,6) y las fuerzas armadas (39,4).

Por el contrario, las semanas laborales más cortas se registraron en las ocupaciones elementales (31,8), en los empleados de oficina y apoyo administrativo (34) y en los trabajadores de servicios y vendedores (34,5).

Por sectores de actividad, la agricultura, silvicultura y pesca registraron la jornada más larga (41,2 horas), seguida de las industrias extractivas (38,9) y la construcción (38,6).

En el extremo opuesto, las actividades de los hogares como empleadores (27,1 horas), la educación (31,8) y las actividades artísticas y de entretenimiento (32,7) tuvieron las semanas más cortas.