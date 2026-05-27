Liberan al segundo periodista maldivo preso por reportar presunto romance del presidente

El caso se remonta al 28 de marzo, cuando el medio local Adhadhu publicó el documental "Aisha", basado en una entrevista anónima con una exfuncionaria del Gobierno que afirma haber mantenido una relación extramarital con Muizzu y acusa al mandatario de presiones y abuso de poder tras el fin de esa supuesta relación.

Muizzu negó las acusaciones y una orden judicial prohibió discutir, directa o indirectamente, el contenido del documental.

A pesar de la orden judicial, Shahzan preguntó al presidente sobre las acusaciones durante una rueda de prensa el 11 de mayo, tras lo cual el personal de seguridad lo echó del recinto.

Al día siguiente, Shahzan y otro periodista de Adhadhu, Leevan Ali Nasir, fueron condenados en un juicio exprés a 15 y 10 días de cárcel.

"El Gobierno insiste en que se trata de una cuestión legal, no de política. Sin embargo, la imagen es inequívoca: se está criminalizando a los periodistas por hacer su trabajo y se está disciplinando a la prensa a través de los tribunales", denunció en un comunicado la Asociación de Periodistas de Maldivas (MJA).

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Se trata también del primer caso de un encarcelamiento de periodistas en el país desde la llegada de la democracia en 2008.

La arremetida judicial contra Adhadhu, cuyas oficinas fueron allanadas a finales de abril, ha sido calificada como "un peligroso retroceso en materia de libertad de prensa" por la ONG Human Rights Watch (HRW).

Las autoridades maldivas también presentaron cargos contra el editor de Adhadhu, Hassan Mohamed, colaborador de EFE en Maldivas, y el director ejecutivo, Hussain Fiyaz Moosa.

Se les acusa de cometer "qazf", la falsa acusación de adulterio o de relaciones sexuales ilícitas bajo la ley islámica, un crimen que puede acarrear hasta un año y siete meses de prisión y 80 latigazos.

Se espera que el proceso judicial contra los directivos de Adhadhu se retome en los próximos días.

"Las señales de advertencia son contundentes. Los decretos judiciales y las maniobras ejecutivas sin control están cerrando las puertas de la democracia con una velocidad alarmante", declaró la MJA.

El periodista Leevan Ali Nasir, quien fue condenado a 10 días de cárcel por reportar sobre la misma promulgación de la orden mordaza, fue liberado el pasado viernes.

La publicación del documental "Aisha" ha sacudido la conservadora sociedad de Maldivas y ha golpeado la imagen de Muizzu, quien ha promovido una agenda religiosa más conservadora en el archipiélago desde su llegada al poder en 2023.