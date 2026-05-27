Países Bajos participará en creación en Estonia de un cuartel general táctico de la OTAN

El despliegue correrá a cargo de un cuerpo militar conjunto germano-neerlandés (1GNC) con base en la ciudad alemana de Munster, según fuentes oficiales citadas este miércoles por la agencia neerlandesa ANP.

Alemania y Países Bajos ofrecieron hace un año el cuartel general del 1GNC a la OTAN, solicitando también apoyo de otros aliados.

Desde entonces se han mantenido negociaciones con la Alianza y con Estonia para concretar el traslado y la puesta en marcha del nuevo centro de mando, como parte del refuerzo de la defensa de los países bálticos tras la invasión rusa de Ucrania en 2022.

Actualmente, la defensa de Estonia, Letonia y Lituania se coordina principalmente desde un cuartel general de la OTAN en Polonia, pero estos países consideran que su proximidad geográfica a Rusia exige una estructura de mando más cercana y con mayor capacidad de reacción inmediata.

El nuevo cuartel general táctico permitirá coordinar rápidamente operaciones militares en caso de crisis y tendrá capacidad para dirigir a más de 50.000 soldados, según ANP.

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Países Bajos tiene desde hace años presencia militar en la región báltica dentro de las operaciones de disuasión de la OTAN, y entre finales de 2024 y principios de 2025 desplegó cuatro cazas F-35 en Estonia para tareas de vigilancia aérea.

Además, militares neerlandeses participan desde 2017 en el Grupo de Combate Multinacional de la OTAN en Lituania, liderado por Alemania.

Países Bajos también participa en operaciones en Rumanía con drones MQ-9 Reaper y en Polonia con sistemas Patriot destinados a proteger infraestructuras importante para el suministro de ayuda militar a Ucrania.