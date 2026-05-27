Parlamento inicia trámite para que Ecuador abandone el tratado regional comercial Sucre

Dicho tratado fue suscrito en 2009 junto a Bolivia, Nicaragua, Venezuela y Cuba, durante el Gobierno de Rafael Correa (2007-2017).

La Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana tiene 20 días para elaborar un informe sobre el pedido enviado por Noboa el pasado 21 de mayo, y que luego será debatido por el pleno. El documento requiere una mayoría absoluta (77 votos) para ser aprobado.

La presidenta de la Comisión, la oficialista Lucía Jaramillo, dijo que el Sucre nació como parte de una arquitectura financiera regional que prometía facilitar el comercio sin la necesidad de usar dólares estadounidenses, pero que la realidad ha sido "radicalmente distinta".

"Desde el año 2019, el uso del Sucre por parte de nuestros operadores de comercio exterior ha sido totalmente nulo", señaló.

Añadió que el tratado "dejó de cumplir su objetivo de hacer más eficiente la canalización de recursos" y que mientras el país "mantenga vigente ese instrumento" seguirá "anclado a un mecanismo inoperante con recursos públicos en riesgo".

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El proceso de denuncia del tratado inició en el Gobierno del expresidente Guillermo Lasso (2021-2023) y la Corte Constitucional determinó que la salida de ese instrumento necesitaba aprobación legislativa. Sin embargo, Jaramillo dijo que no se habría enviado al Parlamento por falta de votos.

La asambleísta aseguró que el sistema es "un caso más de corrupción del correísmo y sus aliados", ya que -afirmó- el "método de pago habría sido utilizado por el empresario Alex Saab para lavar dinero a través de la comercialización de materiales de construcción de viviendas a Ecuador".

El colombiano Saab, señalado como supuesto testaferro del depuesto presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, fue recientemente deportado a Estados Unidos y el Gobierno ecuatoriano ha asegurado que colaborará en las investigaciones.

La asambleísta indicó que el tratado Sucre ya fue investigado en el Parlamento por la Comisión de Fiscalización presidida por Fernando Villavicencio, excandidato presidencial asesinado a la salida de un mitin días antes de las elecciones extraordinarias de 2023.

"Hubo un informe en el que se determinó que una red delictiva de escala transnacional habría utilizado el sistema Sucre para obtener dólares de la reserva internacional del Ecuador", aseguró Jaramillo.

La presidenta de la comisión legislativa señaló que espera que el informe esté listo "en el menor tiempo posible" para que pueda ser tratado en el pleno de la Asamblea Nacional, donde el oficialismo es la mayor fuerza.