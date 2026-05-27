Pekín acusa al Quad de "agitar tensiones" tras sus preocupaciones sobre mares en disputa

La portavoz de Exteriores Mao Ning aseguró hoy en rueda de prensa que la situación en ambos mares sigue siendo "generalmente estable" y afirmó que "no existe ningún problema" respecto a la libertad de navegación y sobrevuelo de la que disfrutan los países conforme al derecho internacional.

La vocera pidió además a los países implicados dejar de intervenir en asuntos marítimos relacionados con las zonas cercanas a China y afirmó que la formación de "pequeños círculos" y la promoción de la confrontación "no son populares".

Las declaraciones responden a las afirmaciones realizadas por el Quad tras su reunión ministerial celebrada en Nueva Delhi, donde el grupo manifestó estar "seriamente preocupado" por la situación en el mar de China Oriental y el mar de China Meridional y expresó inquietud por la "militarización de elementos en disputa".

Los cuatro países anunciaron además nuevas iniciativas sobre seguridad marítima, coordinación energética y vigilancia en el Indopacífico, en un momento en que el grupo busca ampliar su papel regional y reforzar la cooperación estratégica.

Pekín considera desde hace años al Quad una estructura inspirada en una lógica de Guerra Fría destinada a contener su ascenso y ha criticado repetidamente las iniciativas impulsadas por el grupo en ámbitos como seguridad, tecnología y cadenas de suministro.

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China reclama casi la totalidad del mar de China Meridional, por donde transita cerca de un tercio del comercio marítimo mundial y donde mantiene disputas con varios países del Sudeste Asiático. Pekín mantiene además un contencioso territorial con Japón en el mar de China Oriental.