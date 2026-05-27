Putin apuesta por profundizar cooperación nuclear con Kazajistán de cara a visita a Astaná

"Un componente importante de nuestra asociación bilateral a largo plazo es la cooperación en el uso pacífico de la energía nuclear", señaló en un artículo publicado por el periódico Kazajstánsyaka Právda y difundido por el Kremlin.

Putin definió como "nuevo proyecto emblemático" la construcción de la primera central nuclear de Kazajstán, con la participación de la agencia nuclear estatal rusa Rosatom.

"La ceremonia de inicio de las obras de ingeniería en el emplazamiento de la central nuclear, cerca del lago Balkhash, en la región de Almaty, tuvo lugar el año pasado", recordó el líder ruso.

Aseveró que "la cooperación ruso-kazaja en el sector energético se está desarrollando rápidamente".

"El Consorcio del Oleoducto del Caspio (KTK) transporta más del 80 % de las exportaciones totales de petróleo de Kazajistán a los mercados mundiales a través de Rusia. Para garantizar un suministro energético estable para la república, se prevé optimizar y ampliar la infraestructura nacional de transporte de gas, con la participación de Gazprom", adelantó.

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Sostuvo que "la cooperación bilateral en la extracción y procesamiento de recursos naturales de importancia crítica también se profundiza", hecho que "contribuye significativamente a fortalecer la independencia tecnológica y de materias primas a largo plazo de nuestros países".

También destacó que "los proyectos conjuntos incluyen la implementación de plataformas y soluciones digitales de vanguardia, incluidas las de inteligencia artificial, la industria y la agricultura, la logística y el transporte, la administración pública y municipal, el control tributario, la educación y la medicina".

Destacó también la cooperación en materia espacial, al recordar el reciente lanzamiento del cohete ruso-kazajo de clase media avanzada Soyuz-5/Sunkar desde el complejo de Baiterek.

"Gracias a nuestra ubicación geográfica, nuestros países poseen un enorme potencial logístico, por lo que concedemos gran importancia al desarrollo de corredores de transporte internacionales entre el Norte y el Sur, y entre Europa y el oeste de China", escribió.

Putin viaja hoy a Kazajistán, donde firmará acuerdos bilaterales para el tránsito de petróleo y la construcción de una central nuclear, y acudirá a la cumbre de la Unión Económica Eurasiática (UEE), adelantó la víspera el asesor presidencial ruso, Yuri Ushakov.

Anteriormente se comunicó que la construcción de la central nuclear a orillas del lago Balkhash terminaría en 2035.

El asesor presidencial ruso también confirmó que se tratarían cuestiones energéticas, así como el tránsito de petróleo. Para la reunión se preparó un total de 16 documentos para firmar.

El presidente ruso permanecerá en Kazajistán entre el 27 y 29 de mayo, y será recibido por el presidente kazajo, Kasim-Yomart Tokáyev. La celebración de la cumbre de la UEE está prevista para el viernes.

Junto con el mandatario ruso viajarán más de 30 personas, entre ellas el vice primer ministro Alexéi Overchuk y nueve ministros de los ministerios de Exteriores; Recursos Naturales; Educación; Transportes; Desarrollo Económico; Energía; Justicia; Deportes y Comunicaciones.