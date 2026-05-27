Putin felicita a los musulmanes rusos con motivo de la Fiesta del Sacrificio

"Felicito a los musulmanes de Rusia por el Aid al Adha. Siguiendo los preceptos y las tradiciones centenarias de los antepasados, celebran ampliamente esta antigua festividad, que acerca a los creyentes a las raíces del Islam y exhorta a la bondad y la justicia, la misericordia y la piedad", señaló en el mensaje difundido por el Kremlin.

Destacó que los musulmanes en Rusia "dedican gran atención a fortalecer los valores familiares, a educar a las nuevas generaciones en el espíritu patriótico y a llevar a cabo iniciativas educativas y benéficas de gran relevancia social".

"Y, por supuesto, su valiosa labor en apoyo a los defensores de la patria, sus familias y seres queridos, merece nuestra profunda gratitud", concluyó, al desear a todos los musulmanes rusos "salud y éxito".

La Fiesta del Sacrificio, conocida en Rusia como Kurbán Bairam, por su nombre en tártaro, recuerda la ocasión en la que, según el Corán, el profeta Ibrahim se mostró dispuesto a sacrificar a su hijo Ismail para demostrar su lealtad al Todopoderoso.

Se trata de un relato recogido del pasaje bíblico descrito en el Génesis sobre el sacrificio de Isaac, hijo de Abraham.

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Aunque no hay estadísticas oficiales sobre el número de personas que profesan el islam en Rusia, se estima que este asciende a una veintena de millones.

Solo en la capital rusa y en la provincia de Moscú se calcula que reside medio millón de musulmanes.

La Alcaldía de Moscú cerró el tránsito en varias calles del centro de la ciudad aledañas a las mezquitas en las que se celebran los festejos debido a la gran cantidad de asistentes.

En San Petersburgo, este miércoles asistieron a las mezquitas más de 300.000 personas, según informó el líder espiritual musulmán de la antigua capital zarista, Ravil-Jazrat, citado en la página de la Dirección Espiritual Musulmana en VK, el Facebook ruso.