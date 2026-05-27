Sánchez alaba la defensa de la paz de León XIV y admite "elevada sintonía" sobre migración

"Yo creo que su voz es una brújula moral en la lucha contra la injusticia, por estar siempre del lado de los más débiles y por su mensaje de solidaridad y contrario al egoísmo", explicó Sánchez en una rueda de prensa en Roma tras reunirse con el papa.

León XIV ha recibido al presidente del Gobierno por primera vez en el Vaticano a días emprender un viaje a España, el 6 de junio, y ambos han hablado de la paz, de la lucha contra la pobreza, sobre inmigración y del desafío de la Inteligencia Artificial.

Sánchez aseguró que la audiencia, de unos tres cuartos de hora de duración, ha sido "muy valiosa" y explicó que, en primer lugar, han coincidido en "la defensa compartida de la paz".

"La paz es del diálogo, desde la diplomacia, la palabra (...) Ese es nuestro verdadero baluarte frente a las guerras y no el de la carrera armamentística. La paz no se construye con misiles sino con diálogo y respeto al derecho internacional", refirió.

Otro de los temas que ha tratado con el pontífice es la lucha contra la pobreza, máxime ante crisis como la del ébola en África o la más reciente del hantavirus, y ha prometido el esfuerzo de España por contribuir a la cooperación en este ámbito.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"España no puede llenar el vacío que otros han dejado pero mantenemos y redoblamos nuestro compromiso para que más pronto que tarde esa solidaridad vuelva a imponerse al egoísmo", reprochó.

Asimismo Sánchez y el papa abordaron el "vínculo imprescindible entre la ética y la Inteligencia Artificial, un tema al que León XIV ha dedicado su primera y reciente encíclica 'Magnifica Humanitas'.

Y también han hablado de inmigración, una esfera ante la que el papa, según subrayó, tiene "una especial sensibilidad" y que estará muy presente en su viaje a España y a las islas Canarias.

"Tenemos una sintonía bastante elevada. Su Santidad se ha interesado por las políticas de España. Nuestra posición es conocida. Una inmigración ordenada abre oportunidades para los países de origen y nos hace entender que la dignidad humana está por encima de todo", dijo Sánchez.

En este sentido, criticó a quienes "pervierten este debate con mentiras, bulos, desinformación y con la falacia de las mal llamadas 'prioridades nacionales'", dijo, en alusión a los acuerdos entre el Partido Popular y Vox, aunque sin citarlos.