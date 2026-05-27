Seúl "se toma muy en serio" las denuncias de maltrato de Israel a activista de la flotilla

Un portavoz del Ministerio de Exteriores dijo a EFE que "se toma muy en serio los testimonios sobre agresiones sufridas por una persona surcoreana a manos del Ejército israelí" y que "tiene la intención de mantener la comunicación necesaria con la parte israelí al respecto".

En la víspera, la Embajada de Israel en Seúl negó la detención y maltrato de activistas surcoreanos: "Tras su llegada al puerto de Ashdod, los dos individuos fueron procesados de inmediato y deportados mediante un procedimiento acelerado, lo que pone en entredicho las acusaciones formuladas", recogió la agencia de noticias Yonhap.

Kim Ah-hyun denunció a su llegada al aeropuerto de Corea del Sur a finales de la semana pasada que había sido agredida en el rostro tras su captura y que no puede oír correctamente por el oído izquierdo, mientras que Kim Dong-hyeon acusó a Israel de haber "torturado" a los activistas y de someterlos a "violencia insoportable".

Los dos surcoreanos fueron expulsados de Israel sin pasar por un centro de detención, a diferencia de unos 400 activistas que fueron arrestados tras la interceptación israelí.

El presidente surcoreano, Lee Jae-myung, calificó el asalto del Ejército de Israel a las embarcaciones como "un acto inhumano que sobrepasa todos los límites", semanas después de enzarzarse en redes sociales con el Gobierno israelí tras denunciar que "no ha reflexionado ni una vez" sobre las críticas de violaciones de derechos humanos.