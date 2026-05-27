Sindicatos de Samsung aprueban el acuerdo salarial evitando una huelga histórica

"Les informamos de que el acuerdo preliminar del convenio salarial de 2026 ha sido aprobado en la votación", dijo en un comunicado la delegación negociadora conjunta de los dos sindicatos con derecho a voto.

Con una participación del 95,5 % entre los 65.593 trabajadores habilitados para votar, 46.142 apoyaron el pacto y 16.474 lo rechazaron en la votación de seis días, según el informe.

"Agradezco al sindicato y a todos los empleados que participaron en las negociaciones con sinceridad, sin soltar hasta el final el hilo del diálogo”, dijo Yeo Myeong-gu, jefe del equipo de recursos humanos de la división de soluciones para dispositivos (DS) de Samsung Electronics, en la ceremonia de firma celebrada posteriormente, en Yongin, provincia de Gyeonggi.

Por su parte, Choi Seung-ho, jefe del principal sindicato del fabricante de chips, señaló en el evento que pese a que hubo aspectos "que dejaron que desear" en la negociación, considera que se llegó a un "acuerdo significativo" .

El pacto contempla una bonificación especial para la división DS, encargada del negocio de los semiconductores, equivalente al 10,5 % del desempeño empresarial y sin límite máximo de pago.

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El bono especial de la división DS se pagará íntegramente en acciones propias de Samsung después de impuestos y tendrá una vigencia de diez años, hasta 2035, siempre que se cumplan los objetivos mínimos de beneficio operativo.

Gracias al acuerdo, los empleados de DS podrían recibir este año entre 210 millones y 600 millones de wones en bonificaciones (140.000 a 400.000 dólares), según estimaciones de la agencia local de noticias Yonhap.

Las negociaciones formales comenzaron en diciembre pasado, mientras que la presión aumentó sobre Samsung Electronics después de que su rival SK hynix pactara el año pasado con su principal sindicato una subida salarial del 6 %, eliminara el tope previo a las primas y acordara destinar el 10 % del beneficio operativo a incentivos.

El acuerdo en Samsung evitó una huelga masiva de 18 días de casi 50.000 empleados, que habría sido la mayor en la historia de la firma y que estuvo a punto de iniciarse la semana pasada.

El Gobierno surcoreano terminó actuando como mediador en las negociaciones ante las preocupaciones por las pérdidas multimillonarias que causaría el paro para la economía nacional y el suministro global de chips.

Por otro lado, persisten tensiones con otro sindicato centrado en empleados de la división DX (móviles, televisores y electrodomésticos), que el martes presentó una solicitud de medidas cautelares para suspender la votación tras denunciar haber sido excluido de la misma.

Asimismo, el resultado reflejó divisiones entre los dos sindicatos con derecho a voto. El sindicato mayoritario, que cuenta con unos 57.000 afiliados y fuerte presencia en el área de semiconductores, apoyó el acuerdo con un 80,6 % de votos favorables, mientras que la otra unión, con poco más de 8.000 votantes habilitados, registró solo un 21,1 % de apoyo.