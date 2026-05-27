Trump se opone a que Rusia o China se hagan cargo del uranio enriquecido iraní

"No, no estaría cómodo con eso", se limitó a responder Trump al ser preguntado por periodistas por la posibilidad de que Moscú o Pekín custodien el material radiactivo con el que potencialmente Irán podría llegar a fabricar un arma nuclear.

El Gobierno de Xi Jinping se ha mostrado abierto a hacerse con el control de unos 440 kilos del uranio que Irán ha enriquecido hasta el 60 % (cerca del 90 % que suele ser necesario para armar una bomba atómica) o incluso a someter esas reservas a un proceso de degradación para reducir la concentración del isótopo fisionable uranio-235.

Por su parte, el Ejecutivo de Vladímir Putin ha ofrecido asumir la custodia del uranio enriquecido iraní, igual que hizo en virtud del pacto nuclear acordado en 2015 entre Teherán, los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU y la Unión Europea.

Como parte del acuerdo, Irán transfirió a Rusia unas 11 toneladas de uranio ligeramente enriquecimiento.

Trump ha dicho en varias ocasiones que un futuro acuerdo nuclear con Irán debe incluir la transferencia de reservas de uranio a EE.UU. y ha rechazado que estas reservas sean trasladadas a terceros países.

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El programa nuclear de los ayatolás es un aspecto clave de las negociaciones entre Washington y Teherán para poner fin a la guerra, y se cree que pese a las persistentes fricciones, ambas partes podrían acordar primero una reapertura del estrecho de Ormuz y dejar para más adelante las conversaciones sobre el tema atómico.