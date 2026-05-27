Uganda cierra su frontera con la República Democrática del Congo por el brote de ébola

"Uganda cierra temporalmente su frontera con la RDC con efecto inmediato", afirmó en un comunicado el Ministerio de Salud ugandés, que justificó la medida por la "continua escalada" del brote en la RDC y las dificultades asociadas a los desplazamientos transfronterizos, que incrementan el riesgo de propagación en Uganda.

"Las únicas excepciones -precisó- son para los equipos autorizados de respuesta al ébola, las operaciones humanitarias, el transporte de alimentos y mercancías y el personal de seguridad, bajo estrictos protocolos de control y vigilancia sanitaria".

Todos los viajeros autorizados deberán someterse a un estricto control sanitario, completar formularios de localización y ser monitoreados continuamente en todos los puntos de entrada, de conformidad con los protocolos de vigilancia del Ministerio de Salud.

Las autoridades sanitarias ugandesas enfatizaron que toda persona que regrese de RDC a Uganda deberá someterse a "un autoaislamiento obligatorio de 21 días bajo la supervisión del Ministerio de Salud y los equipos de vigilancia distritales".

La nota oficial también indicó que las escuelas en los distritos fronterizos "permanecerán abiertas" y deberán observar estrictamente los procedimientos del Ministerio de Salud.

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Así, el Gobierno ordenó a las autoridades escolares que identifiquen a todos los estudiantes que hayan regresado recientemente de RDC y que se les controle y registre la temperatura diariamente durante 21 días.

Los distritos a lo largo de la frontera entre Uganda y la RDC, asimismo, deberán designar al menos un centro de salud para alojar y monitorear a alumnos que presenten síntomas como fiebre en el período de observación, a la espera de una evaluación adicional.

El Ministerio de Salud añadió que todos los medios de comunicación deberán dedicar al menos 30 minutos de programación diaria en horario estelar a la educación y sensibilización pública sobre la prevención, detección y notificación del ébola.

Al menos 223 "muertes sospechosas" y 906 "casos sospechosos" se han registrado por la epidemia de ébola declarada el 15 de mayo en el este de la RDC, informó este miércoles la Organización Mundial de la Salud (OMS) con datos hasta el 24 de mayo.

En Uganda, como ya señalaron sus autoridades sanitarias este lunes, la cifra de casos confirmados -todos en la capital, Kampala-, asciende a siete y el número de muertes confirmadas se mantiene en uno (un ciudadano congoleño que se considera un contagio importado).

Esta epidemia también es compleja por la falta de vacunas y tratamientos aprobados para la cepa Bundibugyo del ébola, que caracteriza al brote y cuya tasa de letalidad oscila entre el 30 % y el 50 %, según la OMS.

El virus probablemente comenzó a circular en Ituri unos dos meses antes de declararse el brote, según la OMS, que calificó este 17 de mayo la epidemia como "emergencia de salud pública de importancia internacional".

El pasado viernes, la OMS elevó de "alto" a "muy alto" el riesgo por el brote en la RDC y Uganda, mientras el riesgo sigue "alto" a nivel de la región de África subsahariana y "bajo" a escala global.

Diez países africanos están en "alto riesgo" de verse afectados por la epidemia en la RDC y en Uganda, al compartir frontera con esas dos naciones.

Se trata del decimoséptimo brote registrado en la RDC desde que se detectó el virus por primera vez en 1976.

El virus del Ébola se transmite por contacto directo con fluidos corporales de personas o animales infectados y causa fiebre hemorrágica grave, vómitos, diarrea y hemorragias internas.