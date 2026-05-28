Anulan la absolución de la actriz española Ana Duato por fraude y piden repetir el juicio

En su resolución, de 389 páginas, el tribunal estima el recurso de la Abogacía del Estado, contra la sentencia que absolvió a ambos, al considerar que no justificó "en términos de lógica racional" las razones por la que les eximió de responsabilidad penal.

En julio de 2025, la Audiencia Nacional absolvió a la actriz de los delitos fiscales de los que se le acusaba en el llamado caso Nummaria, nombre del despacho de asesoría fiscal a través del cual Duato y otros clientes habrían defraudado presuntamente a Hacienda.

En concreto, la Sala absolvió a Duato del delito fiscal por defraudación del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) de los años 2010 a 2012, y a su marido -padres ambos del actor Miguel Bernardeau, que se dio a conocer por la serie 'Élite'- por el de 2011.

Frente a la absolución de Duato y su esposo, la Audiencia Nacional condenó en 2025 a 80 años de cárcel al asesor fiscal y contable Fernando Peña, propietario del despacho Nummaria, aunque en la resolución conocida este jueves rebaja la pena a 78 años al considerar que uno de los delitos fiscales por los que fue condenado está prescrito.

El tribunal español también condenó en 2025 por el caso Nummaria al actor Imanol Arias, coprotagonista de 'Cuéntame cómo pasó'. Se le condenó a dos años y dos meses de cárcel, pena que éste aceptó al llegar a un acuerdo de conformidad con la Fiscalía Anticorrupción y tras reintegrar al fisco 2.225.973 euros.

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Ana Duato e Imanol Arias fueron marido y mujer en la pequeña pantalla en 'Cuéntame cómo pasó', una larga serie de Televisión Española (TVE) que se emitió de 2001 a 2023 y que retrataba, a través de la familia Alcántara, los cambios que vivió la sociedad española desde los últimos años de la dictadura de Francisco Franco hasta la actualidad.