China emite nuevas normas que endurecen el control sobre los altos mandos militares

La Comisión Militar Central (CMC), presidida por Xi, publicó recientemente una serie de normas que abarcan "la educación, gestión y supervisión de los altos cuadros militares", según se hicieron eco este jueves medios locales.

El texto, compartido por Xinhua este miércoles, consta de 26 artículos distribuidos en siete áreas orientadas a "reforzar la disciplina", "regular a los principales oficiales para que sirvan de ejemplo" y "aclarar responsabilidades para una implementación concreta".

Las medidas contemplan la supervisión de los altos oficiales "durante todo el proceso de cumplimiento de sus funciones y ejercicio del poder, así como en todos los aspectos de su trabajo y vida cotidiana", e incluyen normas sobre rectificación ideológica y fortalecimiento del liderazgo colectivo del Partido.

El informe señala que las nuevas normas condensan la experiencia acumulada en "la nueva etapa de gobernanza estricta e integral del Partido y de las fuerzas armadas" y aplican el pensamiento del mandatario chino sobre el fortalecimiento del ejército.

En un comentario de portada publicado este jueves, el diario militar PLA Daily elogió las medidas calificándolas de "requisito esencial para garantizar la salud del Partido y el desarrollo a largo plazo de su causa".

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Desde su llegada al poder en 2012, Xi Jinping ha impulsado una intensa campaña anticorrupción que ha sacudido la cúpula castrense, objeto de purgas que han afectado a altos cargos del aparato militar como los exministros de Defensa Li Shangfu y Wei Fenghe, quienes recientemente fueron condenados a pena de muerte suspendida por corrupción.

Con estos movimientos, la CMC ha quedado reducida a solo dos de sus siete miembros originales, uno de los cuales es el presidente chino, Xi Jinping.

En los últimos meses, el mandatario chino ha insistido públicamente en la necesidad de reforzar la lealtad política dentro del Ejército, de intensificar la lucha anticorrupción en las Fuerzas Armadas y abandonar sus "aires de superioridad".