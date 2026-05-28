Condenan a 29 años de prisión a una pareja por violar a una adolescente en Ecuador

Los sentenciados, identificados como Diego P. y Andrea M., fueron hallados culpables como autor directo y coautora, respectivamente, del delito cometido el 1 de enero de 2022 en una vivienda donde la víctima se encontraba junto a su familia durante las celebraciones de Año Nuevo.

Según detalló el Ministerio Público, ese día la a joven se retiró a una de las habitaciones del lugar, a la que poco después ingresaron los ahora detenidos (el primo paterno de su padre y su esposa) para cometer el delito.

La víctima no relató lo sucedido hasta un año después tras presentar síntomas y malestares de salud derivados de una enfermedad que contrajo, informó sobre lo ocurrido a su madre.

La adolescente declaró ante la Fiscalía cómo sucedieron los hechos e identificó a las dos personas responsables de la agresión.

También se presentaron los testimonios de los padres de la adolescente y del médico ginecólogo que la atendió en primera instancia.