Dan de alta a la reina Sonia de Noruega tras ser ingresada por problemas cardíacos

"Hasta donde yo entiendo se encuentra mucho mejor, la medicación funciona mucho mejor", dijo el monarca en rueda de prensa en Askvoll (oeste de Noruega), donde se encuentra de visita oficial.

Sonia había tenido que cancelar hace unos días varios compromisos, incluido el viaje de este jueves, por sus problemas cardíacos.

"Ahora está mejor, pero cuando me marché no se encontraba bien, estaba un poco deprimida por no poder venir conmigo", reveló Harald V.

La reina ya había sido hospitalizada en 2025 por problemas similares tras una excursión de esquí, y entonces se le implantó un marcapasos.

Durante su comparecencia, Harald V se refirió también al estado de salud de su nuera, la princesa Mette-Marit, que ha empeorado de la fibrosis pulmonar crónica que se le diagnosticó en 2018.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Está muy enferma, no hay ninguna duda al respecto", admitió el monarca.

Harald V calificó de "muy triste" la situación de Mette-Marit y aunque los médicos ya les habían advertido de lo que iba a pasar, "creíamos y esperábamos que ocurriese más tarde, no ahora".

El empeoramiento de su condición ha obligado a la princesa, de 52 años, ha reducir sensiblemente su agenda en el último año.

Mette-Marit confesó hace unos meses que podría necesitar un trasplante de pulmón y, a mediados de abril, apareció por primera vez en público usando una cánula nasal de oxígeno.

"La princesa heredera está muy enferma y pienso que últimamente está un poco peor, así que estoy preocupado por su salud. Usa oxígeno en el día a día y eso ayuda algo", dijo hace dos días su esposo, el príncipe heredero Haakon.

Aparte de por su salud, la princesa ha pasado por un último año difícil por las nuevas revelaciones sobre su amistad con el pederasta convicto estadounidense Jeffrey Epstein y por el juicio a su hijo Marius.

Marius Borg Høiby, fruto de una relación anterior a su matrimonio con Haakon, ha sido juzgado en un proceso en el que está acusado de 40 delitos, incluidos cuatro casos de violación, y cuya sentencia se espera a mediados de junio.