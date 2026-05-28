EEUU acusa a Irán de "escandalosa violación" del alto el fuego al atacar Kuwait

"Irán lanzó un misil balístico contra Kuwait que fue interceptado exitosamente por las fuerzas kuwaitíes. Esta escandalosa violación del alto el fuego se da horas después de que las fuerzas iraníes lanzaran cinco ataques con drones que suponían una clara amenaza en el estrecho de Ormuz. Todos los drones fueron interceptados por fuerzas estadounidenses", indicó el Centcom en un breve comunicado en X.

El comando encargado de las operaciones militares en Oriente Medio también anunció que ha conseguido frustrar otro ataque con drones con el ataque a una estación de lanzamiento terrestre en la zona de Bandar Abas, frente a aguas del estrecho de Ormuz.

Estos ataques se dan en plenas negociaciones entre Irán y Estados Unidos para reabrir el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz y unos intercambios recientes de ataques que amenazan con escalar y poner fin al alto el fuego que ha permitido los intercambios de propuestas para poner fin a los ataques militares iniciados el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán.

Hoy se reúnen en Washington el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y el canciller de Pakistán, Ishaq Dar, mediador en las conversaciones, estancadas por las condiciones del diálogo.

Las fuerzas estadounidenses llevaron a cabo este lunes ataques en el sur de Irán en "legítima defensa", dirigidos contra sitios de lanzamientos de misiles y embarcaciones iraníes, algo que fue criticado por Irán, que prometió responder.