El BCE quiere que los bancos preparen planes para protegerse de Mythos y modelos avanzados

Por ello organizó una reunión el pasado martes, presidida por el vicepresidente del Consejo de Supervisión del BCE, Frank Elderson, que es también miembro del Comité Ejecutivo del BCE.

Más de 300 participantes de la industria, el sector público y asociaciones del sector bancario asistieron a la reunión, celebrada online, dijeron a EFE este jueves fuentes conocedoras de la situación.

El vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, dijo el miércoles en la rueda de prensa de presentación del Informe de Estabilidad Financiera que en la reunión hubo una presentación de un banco que tiene acceso a Mythos.

De Guindos destacó que "la ciberseguridad se está volviendo cada vez más importante, también para los bancos pequeños".

Por ello la inversión en ciberseguridad va a ser muy importante para los bancos grandes y para los pequeños porque en este área todos son sistémicos, según de Guindos.

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El objetivo de la reunión fue compartir experiencias, intercambiar la información disponible y debatir sobre los desafíos comunes.

La reunión contribuyó a concienciar y a respaldar la elaboración de planes de acción.

Este diálogo continuará, dada la importancia del intercambio de información y de las acciones colaborativas en esta materia.

Elderson dijo al diario británico "Financial Times" en una entrevista el lunes que Mythos es un "cambio de juego".

Por ello, Elderson organizó la reunión para "escuchar la valoración de los bancos" y "crear la oportunidad de que compartan experiencias".

El BCE quiere que los bancos se tomen en serio este asunto, según Elderson.

Mythos es un modelo de inteligencia artificial de Anthropic, que la propia compañía no ha puesto a disposición del público.

El modelo tiene capacidades para detectar y explotar las vulnerabilidades de los programas informáticos tan avanzadas que ya ha detectado cientos de defectos críticos en programas que ya habían sido sometidos a millones de pruebas.

Pero si se usa de forma maliciosa puede ser usado para realizar ciberataques.

Dados los progresos en la inteligencia artificial los bancos tienen que afrontar los riesgos con más rapidez.

"El hecho de que no se tenga acceso al modelo no es excusa para la inacción. Actores maliciosos pueden tener acceso a esta tecnología pronto", dijo Elderson al FT.