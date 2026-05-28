El brent baja un 0,37 % a 93,94 dólares el barril ante un posible preacuerdo sobre Irán

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, retrocedió así 0,35 dólares al término de la jornada de negociación en el Intercontinental Exchange (ICE) londinense, con respecto al cierre del miércoles, cuando terminó en 94,29 dólares.

Fuentes del Gobierno estadounidense han confirmado a la prensa la información adelantada en exclusiva por el medio Axios, según la cual el acuerdo solo necesita ya la luz verde del presidente estadounidense, Donald Trump.

El petróleo brent subía más del 4 % la pasada madrugada y superaba los 98 dólares por barril, por los nuevos ataques cruzados que se habían producido en Oriente Medio.

Sin embargo, cambió radicalmente de tendencia después de conocerse ese posible acuerdo en Oriente Medio y tocó el terreno negativo, aunque posteriormente, antes del cierre de la sesión bursátil en Europa, se estabilizó en la zona de las ganancias y en el entorno de los 95 dólares el barril.

Tras la llegada de la confirmación por parte de fuentes del Gobierno de Trump el precio del crudo volvió a cotizar con descenso.

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El memorando de entendimiento incluiría el compromiso de Irán de no desarrollar armas nucleares, una línea roja para Trump, aunque dejaría para más delante las negociaciones para limitar el enriquecimiento de uranio por parte de la República Islámica.

Este asunto sería abordado durante la extensión de 60 días del alto el fuego vigente desde el pasado abril.

Asimismo, Estados Unidos se compromete a debatir el levantamiento de sanciones a Irán y la liberación de fondos iraníes congelados.

El crudo del Viejo Continente está registrando esta semana una fuerte volatilidad, marcada por las noticias que llegan desde Oriente Medio.

El lunes, el brent llegó a bajar un 7,15 %, aunque el martes subió un 3,58 %. En la víspera, volvió a caer un 5,31 % ante el optimismo de los inversores por un posible acuerdo inminente de paz entre Estados Unidos e Irán que este jueves volvió a ponerse en duda tras los ataques.

El brent se ha revalorizado casi un 35 % en estos tres meses de conflicto.