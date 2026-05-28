El desempleo en Japón cayó en abril hasta el 2,5 %

El número de desempleados en el cuarto mes del año fue de 1,79 millones en términos ajustados estacionalmente, lo que representa un descenso de 70.000 personas respecto a marzo, informó el Ministerio del Interior y Comunicaciones.

Por su parte, el número de trabajadores se situó en 68,76 millones, lo que supone un aumento de 610.000 personas en comparación con el mes de marzo.

El número de puestos de trabajo disponibles por cada 100 personas en busca de empleo en Japón fue de 118, el mismo nivel que en marzo, señaló en un informe aparte el Ministerio de Sanidad, Trabajo y Bienestar.

Las nuevas ofertas de trabajo se redujeron principalmente en el comercio mayorista y minorista (11 % menos), el sector de alojamiento y servicios de alimentación (9,1 % menos) y el sector de la información y las comunicaciones (7,3 % menos).

El Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar Social constató que la escasez de trabajadores persiste en Japón, aunque algunas empresas están reduciendo las contrataciones y promoviendo medidas para ahorrar mano de obra "mediante inteligencia artificial y robótica".