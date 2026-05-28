El euro se mantiene tras el segundo ataque de EEUU contra Irán esta semana

El euro se cambiaba hacia las 15.00 horas GMT a 1,1645 dólares, frente a los 1,1648 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

El Banco Central Europeo (BCE) fijó el cambio de referencia del euro en 1,1617 dólares.

De nuevo ha surgido el temor de que se reanude la guerra en Irán, que está en tregua desde comienzos de abril, y la aversión al riesgo entre los inversores, que compran activos menos arriesgados como el dólar, el yen o el franco suizo.

El dólar es la moneda de reserva mundial y en tiempos de crisis los inversores compran deuda pública estadounidense, que se considera segura.

Sin embargo, el responsable del Grupo de Análisis de Mercados de MFS Investment Management, Benoit Anne, considera que "los riesgos a la baja para el dólar estadounidense siguen intactos".

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Prevé un escenario en el que "las presiones bajistas sobre el dólar podrían resurgir en el futuro próximo, impulsadas por la mejora de la confianza de los inversores a nivel mundial y las señales tranquilizadoras sobre las expectativas de crecimiento global".

"Además, el dólar podría verse pronto afectado por una valoración errónea de la política de la Reserva Federal, especialmente si esta no se muestra tan agresiva (hawkish) como sugiere actualmente el mercado de tipos de interés", según Anne.

Los precios de consumo subieron en abril en EEU hasta el 3,8 % interanual (3,5 % en marzo), mientras los ingresos privados se han estancado y subieron las solicitudes semanales de subsidio por desempleo.

La moneda única se cambió en una banda de fluctuación entre 1,1586 y 1,1655 dólares.