El Gobierno de Perú oficializa subsidio para transportistas tras anuncio de paro nacional

La decisión fue oficializada mediante un decreto de urgencia publicado en el diario oficial El Peruano con las firmas del presidente de transición, José María Balcázar; del jefe del Gabinete Ministerial, Luis Arroyo; y de los ministros de Economía y Finanzas, Rodolfo Acuña; y de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto.

La Presidencia remarcó en un comunicado que el decreto comprende "medidas de carácter temporal y extraordinaria en materia económica y financiera" con el objetivo de garantizar la continuidad del transporte terrestre de personas "en los ámbitos nacional, regional y provincial y el servicio de transporte público terrestre de mercancías a través de un subsidio económico".

Confirmó, además, que la disposición se ha dado para enfrentar el alza de los precios de los combustibles y moderar el impacto de la subida en los costos logísticos, "en beneficio de la población".

La norma precisó que el subsidio se otorgará para la compra de combustible durante un periodo de dos meses y será equivalente a cuatro soles (1,17 dólares) por galón de diésel.

Precisó que el transportista que solicite el beneficio deberá contar con autorización vigente para brindar sus servicios, al igual que el vehículo que conduce, tener activo el Registro Único de Contribuyente (RUC) y no haber presentado información falsa, adulterada o inexacta durante los procesos formales.

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El Gobierno anunció el último miércoles que el Consejo de Ministros había aprobado la entrega de este subsidio para los transportistas de carga y de pasajeros, horas después de que un sector del gremio de transportistas anunció que desde el 2 de junio planeaba acatar un paro nacional indefinido.

Los transportistas denunciaron un supuesto incumplimiento del Gobierno de acuerdos tomados en abril pasado, entre los que se incluía el bono por el incremento del precio de los combustibles, así como mayores medidas de seguridad ante el embate del crimen organizado, que ha incrementado las extorsiones y ataques a los transportistas públicos.